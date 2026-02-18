Harley-Davidson: svelati i prezzi di Street Glide e Road Glide 2026

Harley-Davidson ha aggiornato la sua gamma Grand American Touring 2026 con Street Glide, Road Glide, le versioni Limited, CVO ST, CVO Street Glide Limited e CVO Street Glide. In attesa dell'articolo-gallery con le foto di tutte le colorazioni, conosciamo i prezzi di Street Glide e Road Glide 2026 (e facciamo un ripasso su quelli del resto della gamma).

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026: i prezzi

Street Glide e Road Glide 2026 sono proposte con un prezzo da 33.300 euro. Tantissimi i colori disponibili con la possibilità di optare per la finitura nera del motore (+1.500 euro).

Harley-Davidson Street Glide Limited e Road Glide Limited 2026: i prezzi

Harley-Davidson Street Glide Limited 2026

Le Street Glide Limited e Road Glide Limited 2026 sono disponibili con un prezzo a partire da 35.900 euro. Anche per loro è possibile optare per la variante con motore ''dark'' e tante colorazioni.

Harley-Davidson CVO Street Glide ST e CVO Road Glide ST 2026: i prezzi

Harley-Davidson CVO Street Glide ST e Road Glide ST 2026

Le versioni CVO Street Glide ST e CVO Road Glide ST 2026 riducono drasticamente le varianti di colore ma, di contro, alzano di molto i prezzi: le due moto attaccano infatti a 50.000 euro.

Harley-Davidson CVO Street Glide Limited e CVO Stree Glide 2026: i prezzi

Harley-Davidson CVO Street Glide Limited 2026

Le due punte di diamante della gamma Grand American Touring, CVO Street Glide Limited e CVO Street Glide 2026, riducono ulteriormente la gamma di colori – due per la Limited, uno solo per la CVO Street Glide – ma alzano ancor di più l'asticella: i prezzi partono rispettivamente da 51.700 euro e 55.000 euro. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Harley-Davidson, cliccando qui. Presto i nostri articoli-gallery per vedere tutte le colorazioni di ogni modello.

Pubblicato da Michele Perrino, 18/02/2026