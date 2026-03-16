Harley-Davidson taglia il prezzo della Nightster: scopri quanto costa adesso

Harley-Davidson taglia il prezzo della Nightster. L'entry level della casa americana diventa così molto più interessante. Il listino della moto parte adesso da 11.500 euro, una mossa probabilmente che punta a spingere sulle vendite di questo modello che faticava un po' a trovare consensi tra i clienti, anche a causa di un listino non propriamente accessibile. Dunque, arriva un drastico taglio di prezzo e a questo punto sarà interessante scoprire se basterà per rilanciarne le vendite.

Harley Davidson Nightster: specifiche tecniche

Ricapitoliamo brevemente le principali specifiche tecniche. La moto adotta forcelle convenzionali Showa Dual Bending Valve da 41 mm, mentre la sospensione posteriore è a doppio ammortizzatore esterno. L'impianto frenante prevede davanti un disco con pinza a 4 pistoncini, mentre al posteriore un disco con una pinza monopistoncino. Il cuore pulsante della Nightster è un motore Revolution Max 975T di 975 cc di cilindrata in grado di erogare 89 CV e 95 Nm di coppia. Il pezzo in ordine di marcia di 220 kg.

Taglio di prezzo

In precedenza, Harley-Davidson Nightster costava 15.900 euro e, adesso, come già anticipato all'inizio, l'azienda americana ha applicato un deciso di taglio che porta il listino a 11.500 euro.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026