FORSE CI SIAMO Circa un mese fa vi ho raccontato dell’imminente arrivo sul mercato di una Harley-Davidson di piccola cilindrata, la roadster H-D 338. All’epoca vi scrissi che la sua data d’arrivo sul mercato non era stata ancora comunicata ma che sarebbe stata certamente entro il 2020. Beh… Abemus data, giugno 2020.

CONGRESSO CINESE La conferma arriva da un meeting tenutosi in Cina all’interno del quartier generale di Qijiang Motorcycles, partener di Harley-Davidson per la produzione in Asia nonché proprietario di Benelli. Se siete nostri attenti lettori avrete certamente letto la notizia di due giorni fa in cui raccontavo dei piani futuri del marchio italo-cinese e della slide che mostrava una timeline con i modelli in uscita o in fase di sviluppo; in quella slide (che trovate alla fine di questo blocco) c’è anche una sospetta HD338, esattamente l’Harley in questione che, facendo attenzione a dove è collocata nello schema, è posizionata proprio a giugno 2020.

TEMPI PLAUSIBILI Il termine mostrato nella slide sembra tutto sommato possibile dato che la futura naked di piccola cilindrata ha tanto, quasi tutto, in comune con un altro modello ben rodato del gruppo Qijiang, la Benelli 302 S. Stando alle prime immagini che circolano sul web, le due moto condivideranno il telaio, il motore – il bicilindrico parallelo frontemarcia da 302 cc – e qualche componente della ciclistica. Le sovrastrutture saranno invece più simili a quelle dell’altra naked della Casa di Milwaukee,la Bronx, appena presentata a EICMA 2019.

PER ORA CINA MA… Al momento, stando alle indiscrezioni, l’arrivo della HD 338 in Italia non è previsto. Giusto o sbagliato? Fino a qualche anno fa avrei risposto senza indugio che le Harley sono solo quelle con grossi e vibranti V-Twin, ma dopo aver visto la prima elettrica e la crescita del segmento delle piccole cilindrante non sarei così contrario ad un suo arrivo, specialmente per far avvicinare i giovani ad un brand la cui clientela ha più capelli bianchi in testa che toppe sul gilet di pelle.