Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026: tutti i colori delle moto nella gallery

Harley-Davidson ha aggiornato Street Glide e Road Glide 2026: scopriamo tutti i colori dei modelli nella gallery

Vi abbiamo raccontato le nuove Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026, svelato i prezzi dei due modelli, ora è il momento di mostrarvi tutte le colorazioni disponibili delle moto della famiglia Grand American Touring.

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026: i colori (tanti)

Le nuove Street Glide e Road Glide 2026 sono disponibili sostanzialmente nelle stesse colorazioni tranne una, la Midnight Ember, esclusiva della Street Glide (+3.000 euro). Harley-Davidson Street Glide 2026 è dunque disponibile in quindici varianti cromatiche, di cui otto con finitura Chrome e sette con finitura Black, mentre la Road Glide 2026 è in vendita in quattoridici varianti, sette cromate e sette con motore total black. Eccole di seguito:

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026, Chrome

La colorazione Midnight Ember della nuova Street Glide 2026

Dark Billiard Gray

Vivid Black (+ 800 euro)

Blood Orange (+ 800 euro)

Purple Abyss (+ 850 euro)

Aurora Blue Denim (+ 850 euro)

Olive Steel Metallic/Vivid Black (+ 1.500 euro)

Teal Thunder/Vivid Black (+ 1.500 euro)

Midnight Ember – solo Street Glide, foto qui sopra – (+ 3.000 euro)

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026, Black (+1.500 euro)

Harley-Davidson Road Glide 2026 con finitura Dark in Teal Thunder/Vivid Black

Dark Billiard Gray

Vivid Black (+ 800 euro)

Blood Orange (+ 800 euro)

Purple Abyss (+ 850 euro)

Aurora Blue Denim (+ 850 euro)

Olive Steel Metallic/Vivid Black (+ 1.500 euro)

Teal Thunder/Vivid Black (+ 1.500 euro)

Pubblicato da Michele Perrino, 19/02/2026