Foto gallery

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026: tutti i colori delle moto nella gallery

Avatar di Michele Perrino, il 19/02/26

1 ora fa - Tutti i colori delle HD Street Glide e Road Glide 2026 nella gallery

Harley-Davidson ha aggiornato Street Glide e Road Glide 2026: scopriamo tutti i colori dei modelli nella gallery

Vi abbiamo raccontato le nuove Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026, svelato i prezzi dei due modelli, ora è il momento di mostrarvi tutte le colorazioni disponibili delle moto della famiglia Grand American Touring.

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026: i colori (tanti)

Le nuove Street Glide e Road Glide 2026 sono disponibili sostanzialmente nelle stesse colorazioni tranne una, la Midnight Ember, esclusiva della Street Glide (+3.000 euro). Harley-Davidson Street Glide 2026 è dunque disponibile in quindici varianti cromatiche, di cui otto con finitura Chrome e sette con finitura Black, mentre la Road Glide 2026 è in vendita in quattoridici varianti, sette cromate e sette con motore total black. Eccole di seguito:

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026, Chrome

La colorazione Midnight Ember della nuova Street Glide 2026

  • Dark Billiard Gray
  • Vivid Black (+ 800 euro)
  • Blood Orange (+ 800 euro)
  • Purple Abyss (+ 850 euro)
  • Aurora Blue Denim (+ 850 euro)
  • Olive Steel Metallic/Vivid Black (+ 1.500 euro)
  • Teal Thunder/Vivid Black (+ 1.500 euro)
  • Midnight Ember – solo Street Glide, foto qui sopra –  (+ 3.000 euro)

Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026, Black (+1.500 euro)

Harley-Davidson Road Glide 2026 con finitura Dark in Teal Thunder/Vivid Black

  • Dark Billiard Gray
  • Vivid Black (+ 800 euro)
  • Blood Orange (+ 800 euro)
  • Purple Abyss (+ 850 euro)
  • Aurora Blue Denim (+ 850 euro)
  • Olive Steel Metallic/Vivid Black (+ 1.500 euro)
  • Teal Thunder/Vivid Black (+ 1.500 euro)
VEDI ANCHE
Harley-Davidson Street Glide e Road Glide 2026: i prezzi
Harley-Davidson: svelati i prezzi di Street Glide e Road Glide 2026
Quanto è vicina la nuova Harley CVO Street Glide ST alla bagger da corsa?
Dalle gare alla strada: quanto è (davvero) vicina la nuova Harley CVO Street Glide alla bagger da corsa?
Harley-Davidson novità 2026: nuove Street e Road Limited
Harley-Davidson: ecco le ultime novità 2026 (anche in video)
Pubblicato da Michele Perrino, 19/02/2026
Tags
harley-davidson
Gallery
  • Gallery - immagine #12
  • Gallery - immagine #13
  • Gallery - immagine #14
  • Gallery - immagine #15
  • Gallery - immagine #16
  • Gallery - immagine #17
  • Gallery - immagine #18
  • Gallery - immagine #19
  • Gallery - immagine #20
  • Gallery - immagine #21
  • Gallery - immagine #22
  • Gallery - immagine #23
  • Gallery - immagine #24
  • Gallery - immagine #25
  • Gallery - immagine #26
  • Gallery - immagine #27
  • Gallery - immagine #28
  • Gallery - immagine #29
  • Gallery - immagine #30
  • Gallery - immagine #31
  • Gallery - immagine #32
Logo Harley-Davidson
Harley-Davidson
Vedi anche