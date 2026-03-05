Harley-Davidson RMCR, la Café Racer che ha sorpreso gli appassionati: arriverà davvero?

Motore bicilindrico Revolution Max da 1.250 cc e 150 CV con componenti premium Öhlins e Brembo

Harley-Davidson RMCR ha fatto il suo debutto in punta dei piedi al Mama Tried Motorcycle Show, un salone motociclistico che si tiene a Milwaukee, non particolarmente noto dalle nostre parti. Nessuna comunicazione ufficiale, nessun avviso, la moto ha fatto semplicemente la sua comparsa attaverso i canali social dell'azienda e le sue immagini hanno fatto rapidamente il giro della rete. In breve tempo, sono arrivati moltissimi apprezzamenti per quella che non è una custom ma un autentico esemplare originale.

Com'è fatta

Harley-Davidson RMCR

Innanzitutto il nome, Harley-Davidson RMCR, dove RM sta per Revolution Max, il nome del motore bicilindrico a V raffreddato ad acqua da 1.250 cc e oltre 150 CV. CR è invece l'abbreviazione di Café Racer. A quanto pare, questa moto è stata sviluppata nel reparto di progettazione dello stabilimento principale di Milwaukee, sotto la direzione del Design Director Björn Shuster, insomma, non uno qualsiasi. La base di partenza è quela della Pan America 1250 ST, dotata di telaio a traliccio con motore portante, qui ribassato. Rivisto anche il forcellone in alluminio, reso più corto e leggero. Troviamo poi sospensioni Öhlins regolabili sia davanti e sia dietro, ammortizzatore di sterzo, freni firmati Brembo, impianto di scarico 2-in-1 artigianale con terminali Akrapovic, pedane lavorate dal pieno e manubri clip-on.

Harley-Davidson RMCR

Un aspetto che strizza l'occhio alla tradizione, ma non mancano elementi moderni come due display TFT dalle forme circolari. Il codone è un pezzo unico e per la Harley-Davidson RMCR è stato fatto largo utilizzo della fibra di carbonio per i pannelli della carrozzeria. Insomma, un esemplare unico davvero speciale che fa capire molto bene come Harley-Davidson si sia divertita a progettarlo, con l'obiettivo, centrato, di sorprendere gli appassionati.

Arriverà mai in produzione?

Harley-Davidson RMCR

Harley-Davidson RMCR è attualmente solamente un concept, una show bike, un esemplare unico. Ci potrà essere un seguito? La presentazione a sorpresa di questo modello ha generato moltissimi feedback positivi che l'azienda americana starebbe raccogliendo per capire quale sia il reale interesse dei clienti. Se bastasse la reazione dei social, questa moto dovrebbe entrare subito in produzione ma ovviamente Harley-Davidson intende capire se dietro a questo entusiasmo c'è davvero un vero interesse ad un modello di serie. Se la risposta dovesse essere positiva, è possibile che l'azienda possa davvero decidere di sviluppare ulteriormente RMCR per portarla su strada. Del resto, la base tecnica c'è già e questo fa ben sperare per il futuro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/03/2026