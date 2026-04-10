Harley-Davidson guarda al futuro e si rilancia con RIDE che celebra la sua storia

Harley-Davidson ''preme il pulsante di reset'' e si rilancia annunciando RIDE che viene descritta come una ''piattaforma rinnovata che celebra oltre un secolo di cultura motociclistica, pensata per i motociclisti di oggi e che traccia la strada per il futuro del marchio''.

Cos'è RIDE?

Si tratta di una sorta di nuovo inizio in vista del lancio di una strategia più ampia che sarà annunciata a maggio. Ecco infatti cosa racconta Artie Starrs, Presidente e CEO di Harley-Davidson:

Sono entusiasta di lanciare la piattaforma RIDE, che rappresenta un completo rinnovamento del marchio in vista del lancio della nostra strategia aziendale a maggio. Celebra il divertimento e la gioia che le persone provano guidando la motocicletta più bella del mondo, una Harley-Davidson.

Insomma, parole importanti, sebbene al momento ancora non sia chiaro quali saranno le novità e i cambiamenti. RIDE non è un prodotto, una moto o un'iniziativa, quanto qualcosa che, secondo l'azienda, cattura lo spirito, la cultura e la comunità che hanno caratterizzato il marchio sin dalla sua nascita nel 1903. Infatti, con il lancio di RIDE, Harley-Davidson svela una nuova identità visiva, incentrata sul ritorno dello storico logo con barra e scudo; un omaggio alle origini e un segnale del ruolo che la tradizione continua a svolgere nel plasmare il futuro dell'azienda.

Per il momento non si parla ancora di nuovi modelli, o di un cambio di direzione per le moto esistenti. Non si fa nemmeno un accenno su come ''RIDE'' influenzerà i concessionari, i clienti o l'esperienza di possesso delle moto. Il messaggio sembra quindi essere più motociclismo, più senso di comunità, più libertà, ma i dettagli ancora non sono chiari. Bisognerà quindi attendere il mese di maggio per capire esattamente i piani dell'azienda americana. Non rimane che pazientare ancora un po'.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 10/04/2026