Questa Harley-Davidson Softail Slim per il film di Indiana Jones è in vendita all'asta

Questa Harley-Davidson Softail Slim del 2016 è un esemplare molto particolare in quanto è apparso all'interno del film Indiana Jones e il quadrante del destino del 2023. Moto che adesso andrà all'asta durante l'evento ''The Iconic Motorcycle Sale'' a Shuttleworth, organizzato da Iconic Auctioneers. L'appuntamento è per il 19 aprile.

Un esemplare molto speciale

Sebbene questo particolare esemplare è noto solamente per il suo ruolo nel film di Indiana Jones, è stato di proprietà dei Pinewood Studios. Rispetto al modello di serie, è stato personalizzato appositamente per fare in modo che assomigli a una Electra Glide del dipartimento di polizia di New York degli anni '60. Questa Harley-Davidson Softail Slim del 2016 è stata immatricolata nel Regno Unito e viene fornita con documentazione completa, inclusa una fattura dei Pinewood Studio. Secondo la casa d'aste, ha percorso circa 7.000 miglia e cioè poco più di 11.200 km. Il nuovo proprietario della moto riceverà anche alcuni pezzi originali e borse laterali utilizzate nel film di Indiana Jones.

Nel film, la Softail Slim è utilizzata in un inseguimento da Kabler, uno degli antagonisti di Indiana Jones nel film. Moto che adesso è tornata alla ribalta in quanto ha fatto la sua apparizione all'interno di un lotto dell'asta (la trovate qui). Lanciata nel 2012, la Harley-Davidson Softail Slim è stata prodotta fino al 2021. L'ultimo modello vantava una coppia di 140 Nm ed era anche 16 kg più leggero rispetto ad alcuni modelli Softail Slim precedenti.

Prezzo

A quanto sarà venduta la moto all'asta? La stima è per un prezzo compreso tra 8.000 e 10.000 sterline che al cambio sono 9.170 euro - 11.460 euro, a cui andrà aggiunta la commissione d'acquisto del 15% più IVA.

Fonte: Visordown

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 07/04/2026