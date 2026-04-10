Mistero Jeep Recon: 56 vendute, ma non è ancora ordinabile

C'è un piccolo giallo automobilistico che merita attenzione e no, non riguarda un'auto scomparsa. Riguarda Jeep Recon, un'auto che non è ancora arrivata, ma risulta già venduta. Ops.

Jeep Recon al centro di un piccolo giallo

L'anomalia la scopre il magazine Jalopnik: nel report vendite di Stellantis per il quarto trimestre 2025, Jeep Recon - il SUV elettrico che doveva debuttare sul mercato ''a inizio 2026'' - compare con 56 unità vendute. Cinquantasei. Non zero, non una manciata di pre-serie consegnate in pompa magna ai dirigenti.

Cinquantasei, distribuite addirittura su due trimestri, di cui 34 nel terzo trimestre, ovvero prima del reveal ufficiale al Salone di Los Angeles di novembre 2025.

Sherlock Holmes avrebbe già risolto il caso. I colleghi di Jalopnik, armati di email e telefonate, ci hanno messo qualcosa in più. Ma ci sono arrivati.

Jeep Recon, gli interni

Jeep dice che quei veicoli fanno parte di un interno di feedback per i dipendenti, e che per qualche ragione contabile vengono classificati come ''vendite''. Plausibile. Strano, ma plausibile. Meno plausibile è che nel frattempo le concessionarie li stiano già listando online - con tanto di VIN e scheda tecnica - senza sapere quando arriveranno.

Un dealer USA, interpellato, avrebbe risposto con cristallina semplicità: ''La Recon è in ritardo e non ho idea di quando arriverà.''

Jeep Recon, la Jeep ritardataria

Il ritardo è confermato. Il CEO di Jeep, Bob Broderdorf, ha dichiarato che la produzione slitterà a metà 2026, perché lo stabilimento di Toluca, in Messico, deve prima andare a pieno regime con la nuova Cherokee.

Gli ordini non apriranno prima di metà anno, le prime recensioni arriveranno indicativamente nello stesso periodo, e le consegne ai clienti? Forse autunno.

Forse.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 10/04/2026