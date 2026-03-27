Jeep Renegade 2027 debutta in Brasile con un facelift

In Italia la Jeep Renegade che conosciamo è andata in pensione nel 2025. In Brasile, invece, l'amatissima mini-fuoristrada si rifà il trucco con nuovi paraurti, interni rubati alla Compass e, per la prima volta, la scossa del mild-hybrid.

Jeep Renegade 2027, al guado

Dura a morire

Nata nel lontano 2014, la piccola peste del Gruppo Stellantis continua a macinare vendite all'estero e, per il 2027, si regala l'ennesimo aggiornamento.

E non si tratta solo di qualche adesivo nuovo, ma di un’operazione che punta a tenerla competitiva finché non arriverà la nuova generazione prevista in Europa, si dice, nel 2027, allestita su piattaforma Stellantis.

Jeep Renegade 2027, 3/4 posteriore

Addio Trailhawk, benvenuta Willys

Esteticamente, se la guardi bene, noterai paraurti ridisegnati e nuove protezioni in plastica, che non servono solo a fare scena: migliorano gli angoli di attacco e d’uscita, portando la lunghezza complessiva a 4,27 metri.

La storica griglia a sette feritoie ha ora inserti aerodinamici al centro, ma la vera novità è l'allestimento Willys. Prendi la vecchia Trailhawk, mettila da parte e dai il benvenuto a questa versione top di gamma: trazione integrale fissa, accenti rossi, cerchi da 17 pollici con gomme All-Terrain e il pedigree di chi non ha paura di sporcarsi di fango.

Jeep Renegade 2027, l'interno

Dentro è tutta un'altra Renegade

Sali a bordo e ti accorgi che il salto di qualità c'è. La plancia è stata completamente rivista ispirandosi alla sorella maggiore Compass: ora trovi uno schermo dell’infotainment da 10,1 pollici montato più in alto (finalmente!), così non devi distogliere troppo lo sguardo dalla strada.

La connettività wireless è di serie, e se scegli le versioni giuste hai pure Alexa integrata. Jeep ha pensato anche alla praticità: arrivano le bocchette d'aerazione posteriori e una piastra di ricarica wireless raffreddata, così il tuo smartphone non si trasforma in un tostapane mentre lo carichi.

Jeep Renegade 2027, la plancia

Prende la scossa (leggera)

La vera rivoluzione però è sotto il cofano. Mentre noi in Europa conosciamo bene le versioni 4xe ed e-Hybrid, in Brasile la Renegade era rimasta legata ai motori termici puri. Ora si cambia: le versioni Longitude e Sahara portano al debutto il 1.3 turbo flex-fuel con sistema mild-hybrid a 48V e cambio automatico a 6 rapporti.

La potenza resta di 176 CV, ma Jeep promette un taglio dell'8% sulle emissioni e un bel -7% sui consumi in città. Se invece sei un purista del ''solo benzina/etanolo'', l'entry-level Altitude e la grintosa Willys mantengono il motore tradizionale, con quest'ultima che monta il collaudato cambio automatico a 9 rapporti, con tanto di marce ridotte e blocco del differenziale posteriore.

Jeep Renegade 2027, dettaglio dell'allestimento Willys per il Brasile

Costa pure meno

La sorpresa finale? In Brasile la Renegade 2027 arriva con un listino più aggressivo. Si parte da circa 21.500 euro (al cambio attuale) per la Altitude, con cali di prezzo che arrivano fino a 1.100 euro rispetto al modello uscente.

Una mossa furba per preparare il terreno alla Jeep Avenger, che presto arriverà anche da quelle parti. Insomma, la Renegade ha ancora molta strada da fare davanti a sé. Se solo potesse tornare anche da noi...

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/03/2026