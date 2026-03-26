Easter Jeep Safari 2026, tanti concept 4x4 per gli appassionati dell'off-road

Puntale come ogni anno arriva l'appuntamento dell'Easter Jeep Safari che si svolgerà dal 28 marzo al 5 aprile a Moab, nello Utah. Siamo giunti oramai all'edizione numero 60 di questo importante evento dedicato ai clienti jeep e agli appassionati di off-road. Come da tradizione, la casa automobilistica sfrutterà questa occasione per svelare una serie di concept 4x4 realizzati su misura grazie a Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar. Dunque, cosa presenterà Jeep all'appuntamento dell'Easter Jeep Safari 2026?

Tanti concept in arrivo

Ci sarà sicuramente modo di scoprirli più da vicino dato che solitamente Jeep è solita parlarne in maniera più approfondita dopo averli svelati ufficialmente. Per il momento, comunque, sappiamo che ne sono in arrivo diversi. Ci sarà Jeep Wrangler Anvil 715 Concept, descritta come ''una visione progettuale dedicata all’overlanding, capace, funzionale e studiata nei dettagli, senza elementi superflui''. Sarà predente pure la Jeep Wrangler BUZZCUT Concept by JPP che ''unisce un design compatto e sportivo a due posti con capacità estreme e maggiore spazio di carico per le avventure più lunghe''. Avremo anche la Jeep Grand Wagoneer Commander Concept, una ''combinazione orientata alla discrezione tra lusso full‑size e autentica funzionalità off‑road, pensata per chi desidera comfort premium e capacità di traino''.

Il programma vede pure la presenza della Jeep Wrangler Laredo Concept, ''una reinterpretazione essenziale del 4x4 Jeep, basata su allestimento Willys, che esalta semplicità, meccanica pura e atteggiamento Jeep classico''. Infine, ci sarà la Jeep XJ Pioneer Concept che ''celebra il momento in cui la Cherokee originale del 1984 ha cambiato il panorama dei SUV, collegando quell’eredità agli 85 anni di storia Jeep e al ritorno della Cherokee nel 2026''.

Easter Jeep Safari

La casa automobilistica ha pure condiviso una serie di immagini che mostrano i concept. Per saperne di più sulle loro caratteristiche, bisognerà attendere ancora alcuni giorni dato che Easter Jeep Safari penderà il via questo weekend. Non solo concept comunque, perché sono previste esperienze coinvolgenti per il pubblico, interazioni dirette e immersive con i veicoli ed eventi pensati per la community. All'Easter Jeep Safari 2026 sono attese ecine di migliaia di appassionati.

L’Easter Jeep Safari ha plasmato il brand Jeep per decenni, alimentando l’evoluzione dei nostri SUV 4x4 e rafforzando il legame con la comunità e con le migliaia di appassionati Jeep che tornano anno dopo anno. Per celebrare decenni di pionierismo off‑road, presentiamo una lineup esclusiva di concept e veicoli di produzione Jeep, nuove esperienze immersive e attivazioni per il pubblico, pensate per mostrare tutta la profondità delle nostre capacità off‑road e riflettere l’essenza di ciò che siamo.

Così si è espresso Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep parlando di questo importante appuntamento.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/03/2026