Realpolitik Stellantis: dopo il Diesel, ora richiama il V8 (Jeep)

''Stay tuned'', ammicca il capo ingegnere Jeep Joe Aljajawi. Resta sintonizzato su queste frequenze, le epiche frequenze di un V8 duro e puro. Che ora (o tra non molto) torna anche su Jeep Grand Cherokee.

Non qui (questo è chiedere troppo), soltanto in patria. Ma è un segnale. Un altro, da Stellantis.

(Ri)diciamocelo chiaramente, il funerale all’endotermico era stato organizzato con un po' troppa fretta. I fiori erano già stati ordinati, l’elogio funebre scritto in font asettico e rigorosamente green. Ma il morto, a quanto pare, non si è presentato.

L’ultima scossa (che non è elettrica, stavolta) arriva dunque da Jeep. Oltreoceano, i vertici del brand rivolgono ai lettori di The Drive un ''restate sintonizzati'' che sa tanto di rombo di tuono: il celebre 5.7 V8 Hemi potrebbe presto tornare a ruggire anche sotto il cofano di nuova Grand Cherokee 2026.

Jeep Grand Cherokee 2026 potrebbe tornare al V8 ''Hemi''

Sì, proprio quel motore che su Grand Cherokee davano per spacciato, in favore del pur eccellente 2,0 litri 4 cilindri Hurricane, oltre che dell'onesto 3.6 V6 Pentastar. Ma che laggiù è molto rimpianto, perché quando devi trainare una barca o una roulotte, non c'è V6 o ibrido plug-in che regga il paragone.

Ora, non commettiamo l’errore di derubricare la notizia a una faccenda puramente americana.

Quello che sta succedendo con il V8 di Jeep è solo la punta dell'iceberg di una revisione strategica globale di Stellantis. Se fino a ieri il diktat era ''elettrico o morte'', oggi a Detroit, Parigi e Torino si respira un’aria decisamente più pragmatica.

Il celebre 5,7 litri V8 Hemi di origine Chrysler Jeep

In Europa, questo cambio di rotta ha un sapore meno ''benzinaio dell'Arkansas'' e molto più ''autostrada tedesca''. Parliamo del ritorno del Diesel su modelli che sembravano avergli voltato le spalle per sempre.

Per ora, il riferimento è alla gamma dei van/multispazio di derivazione Citroen Berlingo, veicoli che hanno dovuto ripristinare l’unità a gasolio per non perdere fette di mercato. Ma potrebbe essere solo l'inizio.

Non chiamiamolo fallimento, chiamiamolo riadattamento. Stellantis sta dimostrando flessibilità e il ritorno del V8 Hemi su Grand Cherokee è un altro messaggio che la transizione non sarà una linea retta, ma un percorso pieno di tornanti.

Un gioco di ruolo dove il motore a combustione non è più il cattivo da abbattere, ma l'alleato per sopravvivere.

Fonte: The Drive

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/02/2026