Dazi USA, Stellantis fa i calcoli. Ecco di quanto calano i ricavi

A fine 2025 le politiche protezionistiche di Trump saranno costate al Gruppo 1,5 miliardi di euro. Colpa dei dazi Usa-Ue? Non proprio

Stellantis e i dazi di Trump, il tipico caso di bicchiere mezzo pieno (e vuoto per un po' più di metà).

Il recente accordo tra Stati Uniti e Unione Europea riduce le tariffe sulle auto made in UE al 15% e rappresenta di certo un passo avanti, rispetto alle tariffe più elevate (30%) minacciate in precedenza.

Tuttavia, come sottolineano diversi analisti, Stellantis poco ci guadagna direttamente da questo accordo: la maggior parte delle sue esportazioni verso gli USA riguarda veicoli prodotti in Canada e Messico, ancora soggetti alle tariffe del 25% previste dagli accordi precedenti.

Lo stabilimento Stellantis di Windsor, in Canada

Morale: ora che il quadro è (momentaneamente) chiaro, Stellantis stima che l’impatto totale dei dazi sul bilancio 2025 sarà di circa 1,5 miliardi di euro.

Circa 300 milioni di euro, il Gruppo li ha già sostenuti nel primo semestre. La maggior parte del colpo arriverà nella seconda metà dell’anno.

Semestrale Stellantis: i numeri chiave

Nella presentazione dei dati relativi al primo semestre 2025, Stellantis snocciola cifre complessivamente negative:

Ricavi netti a 74,3 miliardi di euro, in calo del - 13% rispetto al primo semestre 2024.

Perdita netta di -2,3 miliardi di euro, frutto di oneri straordinari per circa 3,3 miliardi (cancellazioni di programmi, svalutazioni di piattaforma, ristrutturazioni).

Utile operativo rettificato (AOI) di 0,5 miliardi , con margine AOI dello 0,7% , nettamente inferiore al 10% registrato in H1 2024.

Industrial Free Cash Flow negativo per -3,0 miliardi , a causa di cospicui investimenti in capitale fisso e ricerca & sviluppo.

Liquidità industriale disponibile al 30 giugno di 47,2 miliardi , a supporto della solidità finanziaria nonostante le difficoltà.

Inventari totali: 1,2 milioni di veicoli (+1 % rispetto a fine 2024), incluse 298 000 unità in stock aziendale.



Nuova Jeep Compass 2025

Prospettive per il secondo semestre

L’accordo sui dazi UE‑USA al 15% ha senza dubbio attenuato tensioni commerciali generali, ma per Stellantis la vera esposizione resta legata alle importazioni da Messico e Canada, che continuano a subire dazi del 25%. L’impatto atteso di € 1,5 miliardi nel 2025 è quindi sostanziale.

Nel primo semestre le ripercussioni hanno contribuito al peggioramento dell’utile operativo, al netto di straordinari, e al forte deficit di free cash flow.

Antonio Filosa (al centro), da luglio 2025 nuovo CEO Stellantis

Tuttavia il management, guidato dal nuovo CEO Antonio Filosa, punta su una ripresa nel secondo semestre grazie a una nuova gamma di prodotti, razionalizzazione dei costi e una liquidità robusta per gestire le tensioni.

In sostanza, nel ridimensionare i rischi principali per il Gruppo, l’accordo UE‑USA ha un impatto limitato. La tempesta tariffaria, per Stellantis, soffia ancora con discreta intensità.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 29/07/2025