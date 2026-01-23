Non diresti mai che questo è il SUV Stellantis più veloce (anche a ricaricare)

Nuova Leapmotor C10 AWD ha 600 CV, architettura a 800 volt e il prezzo è ok. In vendita anche C10 Long Range (510 km)

C'è un SUV cinese, in giro, che tu guardi ancora con sospetto ma al quale invece dovresti tributare il massimo rispetto. Perché questo SUV cinese-ma-Stellantis che si chiama Leapmotor C10 è diventato ufficialmente il più potente SUV dell'intero impero italo-franco-americano.

Sì, hai letto bene: più di Alfa Romeo, più di Maserati, più di qualsiasi Jeep. Almeno, finché non arriva Jeep Recon (e chissà quando arriva) e a parimerito con Jeep Wagoneer S (che pignoleria!).

Con i suoi 600 CV circa (le fonti oscillano tra 585 e 600, ma sono dettagli per chi vuole spaccare il capello), Leapmotor C10 AWD è tecnicamente la belva della famiglia.

Leapmotor C10 AWD, il SUV più potente di tutti di casa Stellantis

E non è solo una questione di muscoli. L'architettura a 800 volt – quella tecnologia che fino a poco tempo fa era appannaggio di Porsche Taycan e Hyundai Ioniq 5 – permette a C10 AWD di ricaricare dal 30% all'80% in 22 minuti.

Anche d'inverno, senza bisogno di preriscaldare nulla, cosa che fa sempre piacere quando sei in autostrada con tre gradi e la vescica piena.

Lo 0-100? 4 secondi tondi. Roba da far impallidire parecchie sportive con motore termico e un ego sproporzionato.

Leapmotor C10 AWD: 0-100 km/h in 4 secondi (!)

Tutto grazie ai due motori elettrici (uno per asse) che lavorano in sinergia per distribuire la coppia dove serve, quando serve. Perfetto per il bagnato, la neve e quel tratto sterrato che ti capita sempre quando meno te lo aspetti.

Leapmotor non si è limitata a tirare fuori il bazooka. Per chi non ha velleità da pista ma vuole semplicemente arrivare lontano senza ansia da autonomia, da gennaio c'è C10 Long Range.

Stesso design equilibrato, stessi interni spaziosi con tecnologia da astronave, ma un focus diverso: 510 km di autonomia WLTP grazie a una batteria maggiorata e all'efficienza della piattaforma a 800V.

Motore singolo da 300 CV (trazione posteriore), più che sufficienti per viaggiare comodi senza la tentazione di mettersi a gareggiare ai semafori.

Leapmotor C10 Long Range: 510 km di autonomia strategica

Entrambe le versioni sono disponibili solo nell'allestimento Design full optional. I prezzi di listino partono da 40.900 euro per la Long Range e 43.400 euro per la AWD. Non male, per questa categoria

Ma c'è un'offerta lancio con permuta o rottamazione che abbassa il tutto a 35.400 euro e 37.900 euro rispettivamente. Non male, davvero.

Gli interni di Leapmotor C10 Design

Insomma, per chi ha una vecchia auto da mandare in pensione, potrebbe essere il momento giusto.

Certo, resta il fatto che stiamo parlando di un marchio cinese, che molti italiani ancora guardano con quel misto di curiosità e scetticismo riservato a tutto ciò che non ha una storia centenaria alle spalle.

Ma i numeri sono numeri, e questi parlano chiaro: il SUV Stellantis più veloce non è quello che ti aspettavi.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/01/2026