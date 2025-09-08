BEV

Il futuro dell'elettrico per Leapmotor: a IAA 2025 anteprima della B05 e listino aperto per B10

Avatar di Alessandro Perelli, il 08/09/25

1 ora fa - A Monaco debutta la B05 e parte il lancio europeo della B10

La casa cinese presenta la hatchback B05 in anteprima mondiale e avvia il lancio europeo del C-SUV elettrico B10 al Salone dell'auto di Monaco

Al Salone dell’automobile di Monaco IAA 2025, Leapmotor (guarda la homepage di Leapmotor Italia) ha mostrato il futuro della propria gamma elettrica con due debutti di rilievo.

Leapmotor: la nuova B05 è una hatchback elettrica dal design sportivo

LEAPMOTOR A IAA 2025: FOCUS SU B05 E B10

La Leapmotor B05, hatchback di segmento C, è stata svelata in anteprima mondiale, mentre il C-SUV Leapmotor B10 segna l’avvio ufficiale del lancio commerciale europeo. Di B10 sappiamo praticamente tutto, compresi i prezzi di listino. Invece, per B05 la rassegna di Monaco è una vera anteprima. Scopriamo insieme l’inedito modello.

Leapmotor: la B05 è lunga 4,43 metri e promette un abitacolo spazioso e confortevole

LEAPMOTOR B05: CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La B05 è una BEV dal design sportivo, con linee ispirate al linguaggio “Tech-Nature” di Leapmotor. Le sue dimensioni sono 4,43 metri di lunghezza, 1,88 metri di larghezza, 1,52 metri di altezza per un passo di 2,74 metri.

Tra gli elementi distintivi:

  • Portiere con finestrini senza montante
  • Cerchi in lega leggera da 19 pollici
  • Abitacolo hi-tech e comfort da segmento superiore

Leapmotor B05: i quattro principi cardine

La B05 si fonda su quattro principi cardine: design contemporaneo, maneggevolezza, intelligenza tecnologica e qualità costruttiva. La B05 è progettata sia per offrire ottime prestazioni su strada sia un comfort degno di segmenti superiori. ''La B05 è più di un'auto: è una dichiarazione di intenti. Riflette il nostro impegno per offrire un futuro più innovativo, inclusivo e sostenibile, dedicato al pubblico in Europa e a livello globale'', ha dichiarato Zhu Jiangming, Global CEO di Leapmotor.

Leapmotor: il C-SUV B10 elettrico apre i listini anche in Italia con prezzo da 29.900 euro

Leapmotor B10: il C-SUV elettrico ai nastri di partenza

Accanto alla hatchback, l’azienda ha presentato la Leapmotor B10, un C-SUV 100% a batterie che rappresenta una tappa strategica per il marchio. Il modello entra nel mercato europeo con l’obiettivo di rafforzare la presenza del costruttore nel segmento dei veicoli elettrici compatti (leggi tutto su Leapmotor B10).

