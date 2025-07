Leapmotor B10: ordini aperti in Italia per il C-SUV elettrico

Con l’avvio degli ordini dal 30 luglio in mercati europei selezionati, Leapmotor (guarda la homepage di Leapmotor Italia) segna il debutto del suo nuovo SUV B10 nel segmento C, attualmente il più rilevante per volumi nel mercato auto europeo. L'Italia è il primo Paese a segnare il debutto di questo nuovo modello, frutto della partnership fra Stellantis e Leapmotor.

Leapmotor B10: ordini aperti in Italia e prezzo di lancio da 26.900 euro per il SUV elettrico

Si tratta di uno sport utility elettrico compatto progettato per rispondere alla richiesta di mobilità sostenibile. Leapmotor B10 misura 4,52 metri in lunghezza, 1,89 in larghezza e 1,66 in altezza, con un passo di 2,74 metri. Il design esterno combina linee morbide e dettagli sportivi, mentre gli interni puntano su funzionalità e comfort (leggi anche la prova di Leapmotor C10 Reev).

Leapmotor B10: il tetto panoramico in cristallo è disponibile fin dalla versione base Life

L’abitacolo, spazioso e luminoso, integra un sistema multimediale avanzato con schermo touch da 14,6 pollici e risoluzione 2.5K. Il sistema LEAP OS 4.0 Plus consente una gestione intuitiva dell’interfaccia, in aggiunta troviamo un cockpit 3D immersivo e il supporto multi-app con gestione da remoto per tutti i servizi di bordo.

Leapmotor B10: interni versatili, ben sfruttabili e hi-tech con il touchscreen da 14,6''

Le dotazioni tecnologiche principali

Chip Snapdragon 8155 per prestazioni fluide

Compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto (OTA da dicembre 2025)

Comando remoto completo tramite app mobile

L’ambiente interno è reso pratico da 22 vani portaoggetti e da soluzioni flessibili per la vita quotidiana.

Leapmotor B10: i cerchi in lega leggera da 18'' fanno parte della dotazione di serie

Il Leapmotor B10 è il primo modello globale della Serie B del marchio e si basa sulla nuova architettura LEAP3.5. È equipaggiato con un motore elettrico da 218 CV per 240 Nm di coppia massima, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 8 secondi e raggiungere i 170 km/h. Il telaio tarato dal team di lavoro Stellantis, le sospensioni posteriori Multilink e la distribuzione dei pesi 50:50 promettono di offrire equilibrio e dinamismo.

Due opzioni di batteria

56,2 kWh per un’autonomia fino a 361 km (ciclo WLTP)

67,1 kWh per un’autonomia fino a 434 km (WLTP)

Entrambe supportano ricarica AC da 11 kW e DC fino a168 kW, con ricarica 30-80% in circa 20 minuti.

Il SUV di Leapmotor sarà proposto in due allestimenti:

Life : cerchi in lega da 18”, tetto panoramico in vetro da 1,8 m², ADAS completi, telecamere a 360°

Design : che aggiunge tra gli altri sedili anteriori riscaldabili, ventilabili e regolabili elettricamente, portellone elettrico, vetri oscurati, impianto Hi-Fi, illuminazione ambiente e finiture in ecopelle

Leapmotor B10: due tagli di batteria e autonomia combinata WLTP di 361 o 434 chilometri

Con un listino da 29.900 euro per la versione Life 56,2 kWh che tocca quota 33.400 euro per la Design 67,1 kWh, il Leapmotor B10 entra tra le proposte più competitive nel segmento C dei SUV elettrici. A maggior ragione con la promozione di lancio per il mercato italiano, che vede abbassare il prezzo del modello d'ingresso a 26.900 euro. Voi cosa ne dite dell’arrivo di questo nuovo SUV a batterie? Può essere un’alternativa valida ai modelli già presenti sul nostro mercato? Fatecelo sapere.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 31/07/2025