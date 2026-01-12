Quale di queste tre nuove Leapmotor attirerà la tua attenzione?

B03X e B05 sono full electric, B10 REEV è elettrico "a benzina". Un'anteprima del tris di novità 2026 del brand cinese di Stellantis

Occhio a non prenderlo sottogamba. Nato nel 2015 ad Hangzhou e in Europa solo dal 2024, il brand Leapmotor cresce a ritmi esponenziali (35 mila unità vendute nel 2025, già 800 punti vendita).

Sul nostro mercato acquista slancio ad autunno 2025, quando le vendite di Leapmotor T03 prendono l'ascensore grazie agli incentivi.

Ma la completa maturità, per il marchio cinese partner di Stellantis, potrebbe arrivare nel 2026, quando anche in Italia sbarcheranno tre nuovi prodotti molto interessanti. Ognuno con i suoi punti di forza.

Visti in anteprima al Salone di Bruxelles 2026, ecco un rapido identikit, tanto per iniziare a familiarizzare. Li hai già visti online? Allora è l'occasione per un ripassino, no?

Leapmotor B03X

Leapmotor B03X

B03X è un SUV compatto di 4 metri e 30 scarsi, già visto lo scorso novembre al Salone di Guangzhou col nome Leapmotor A10, il nome per il mercato cinese.

Reinterpreta in sostanza in scala ridotta, agile e adatta alla città, il design di Leapmotor B10. Nonostante le dimensioni da B-SUV, lo spazio interno (in attesa di misure e immagini) dovrebbe garantire buona abitabilità e un buon grado di tecnologia.

Leapmotor B03X è lungo meno di 4 metri e 30

Almeno al lancio, il powertrain è un 100% elettrico con potenza attesa attorno a 160 CV e autonomia stimata di 400 km. Successivamente, non è escluso un elettrico range extender.

Previsto arrivo in Italia ad autunno 2026, con listino che dovrebbe partire da 25.000 euro circa (stime non ufficiali eh...).

Leapmotor B05

Leapmotor B05

Dal city SUV alla berlina due volumi. Leapmotor B05 esprime proporzioni da compatta di segmento C (4 metri e 43) con profilo vagamente coupé, portiere senza cornice, cerchi da 19 pollici e altri dettagli moderni che le conferiscono una presenza... convincente.

Dopo la premiere all'IAA di Monaco 2025, a Bruxelles vengono svelati anche gli interni. Che sono fatti così (vedi foto).

Leapmotor B05, l'abitacolo

Sempre trazione completamente elettrica da 218 CV, batteria da 67,1 kWh e circa 460 km WLTP di autonomia. Prestazioni vivaci:0-100 km/h in circa 6,7 secondi e ricarica rapida da 170 kW in DC.

Debutto in Italia a giugno 2026 circa, il prezzo dovrebbe collocarsi nella fascia media delle compatte elettriche, a partire indicativamente da 30.000 euro.

Leapmotor B10 REEV Hybrid

Leapmotor B10 REEV, arriva l'EV range extender

Già conosciamo B10, un SUV di medie dimensioni (4 metri e 51), con proporzioni equilibrate e interni ampi, arricchiti da display digitale e finiture moderne. Ma...

Ma alla variante full electric ora si aggiunge l'edizione elettrica ''ad autonomia estesa'' come Leapmotor C10 REEV, facciamo pure ''ibrida'', per semplicità. B10 REEV (Range Extender Electric Vehicle) si avvale sempre di trazione elettrica, ma col supporto di un generatore a benzina 1,5 litri che ricarica una batteria da 18,8 kWh. Autonomia 80 km in elettrico puro e fino a 900 km combinati.

Leapmotor B10 REEV Hybrid con 900 km di autonomia totale

Proprio la possibilità di viaggi lunghi senza stress da ricarica fa di B10 REEV una soluzione, al momento, molto più commerciabile che non B10 EV.

Specie se il prezzo, come tutto lascia pensare, anche in Italia sarà identico a B10 elettrica. Ovvero, da 29.900 euro.

Leapmotor B10 REEV al prezzo di B10 EV?

Presto, scenderemo più in dettaglio. Intanto: quale delle tre troverà spazio, eventualmente, nella tua wishlist?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/01/2026