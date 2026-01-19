Ecco il SUV elettrico da (quasi) 25 mila euro anti "range anxiety"

Leapmotor B10 REEV è l'elettrica ad autonomia estesa più economica sul mercato. 900 km di autonomia e prezzo promo appetitoso

È il SUV elettrico col ''trucco'', cioè è un'elettrica a tutti gli effetti, Leapmotor B10 REEV, che la stazione di ricarica se la porta sempre con sé. E anziché a una colonnina, collega la batteria a un 4 cilindri, che funge da mini centrale termica ''mobile''.

Una infelice perifrasi per descrivere il funzionamento di un'elettrica ad autonomia estesa o, in latino, range extended.

Classificazione alla quale appartiene la cinese (ma Stellantis) B10 REEV, variante di Leapmotor B10 pensata per chi non ha ancora trovato una cura alla maledetta ansia da autonomia, o range anxiety in greco antico.

Leapmotor B10 REEV

Leapmotor B10 REEV ordinabile dal 27 gennaio 2026. Prima dei prezzi (la parte migliore), due parole come promemoria sulle cifre chiave.

Identico sotto tutti gli altri aspetti a B10 EV, la variante B10 REEV Hybrid (questa la denominazione ufficiale) utilizza un sistema di trazione completamente elettrico, ma supportato da un generatore a benzina da 1,5 litri che ricarica la batteria durante la marcia. Proprio come C10 REEV, il fratellone (sotto, lo scheletro).

Leapmotor C10 REEV visto ai raggi X

La batteria da 18,8 kWh offre fino a 80 km di autonomia elettrica (WLTP, dati preliminari), mentre il generatore da 50 kW estende la percorrenza complessiva fino a 900 km.

Il funzionamento del veicolo può essere modulato grazie a quattro modalità di utilizzo dell’energia (EV+, EV, Fuel e Power+), a seconda che si privilegino l'efficienza, oppure le prestazioni. O entrambe insieme.

Eccoci al dunque: prezzi di listino pari a 29.900 euro per la versione Life (proprio come la EV) e 31.400 euro per la top di gamma Design.

Leapmotor B10 REEV da 29.900 euro (di listino)

Al lancio, disponibile una (molto interessante) offerta dedicata, associata a permuta o rottamazione:

B10 REEV Hybrid Life: 25.900 euro

B10 REEV Hybrid Design: 27.400 euro



Leapmotor B10 REEV Design, gli interni

A una rapida scansione del mercato (ancora un ''mercatino'', quello delle range extender), B10 REEV è la proposta più economica di tutte.

CI sbilanciamo e sosteniamo che, per rapporto dimensioni/stile/prezzo/autonomia, B10 REEV è una delle elettriche più intelligenti di tutte. Per il momento.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/01/2026