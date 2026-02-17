Nuovi Diesel Stellantis, apre Berlingo e seguono i cugini Peugeot e Opel?

Si delinea la flotta di modelli del Gruppo che tornano al gasolio. La strategia, in realtà, era chiara già dal lancio di Fiat Qubo L

Errare è umano, perseverare è diabolico, correggere il tiro è saggio.

In casa Stellantis il dogma dell'elettrico ''puro e duro'' per il segmento delle multispazio/van sembra aver lasciato il posto a un sano pragmatismo, e così salutiamo con simpatia il ritorno ufficiale a listino di Citroën Berlingo con motorizzazione Diesel 1.5 BlueHDi 100 CV (con prezzi in promozione da 23.900 euro).

Torna Citroen Berlingo ''a Diesel'' (qui in formato Van)

Un dietrofront che sa di sollievo per chi, sotto il cofano di un mezzo fatto per macinare chilometri e caricare l'impossibile, non ha mai smesso di reclamare il caro vecchio gasolio.

Se Citroën rompe gli indugi, difficile immaginare che i ''gemelli diversi'' restino a guardare. La mossa del Double Chevron è solo la punta dell'iceberg di una manovra che coinvolge inevitabilmente anche Peugeot Rifter e Opel Combo Life, ultimamente proposti solo in formato full electric.

Peugeot Rifter non sarà più solo elettrico

D’altronde, la base tecnica è la medesima e il mercato parla chiaro: togliere il Diesel dai ludospace è stato come togliere la pasta dal menù di una trattoria.

Come si anticipava giusto ieri (i famosi 7 nuovi modelli Diesel del Gruppo Stellantis), la strategia del Gruppo sta mutando pelle per difendere quote di mercato e volumi, soprattutto ora che l'offensiva cinese preme sull'elettrico, ma lascia scoperto il fianco delle motorizzazioni termiche tradizionali.

Fiat Qubo L, il vero apripista del ritorno al Diesel di Stellantis

A ben guardare, i segnali di questa ''restaurazione'' erano già nell'aria. La bussola l’aveva già orientata Fiat Qubo L, modello che ha riacceso i riflettori sulla versatilità del gasolio in un formato compatto ma spazioso.

Sotto i cofani di Rifter e Combo (le cui versioni EV rimangono ovviamente in gamma, per gli amanti) vedremo dunque rifiorire il medesimo 1.5 BlueHDi (nella declinazione da 100 CV, forse anche da 130 CV, con l'ottimo automatico EAT8 in opzione), un motore che garantisce quella tranquillità nei lunghi viaggi che l'elettrico - inutile negarlo - fatica a offrire allo stesso prezzo (ad oggi, almeno).

Anche Opel Combo Life torna al gasolio

Se ci aggiungiamo nuova Opel Zafira 2.2 Diesel 180 CV, siamo a cinque nuovi modelli de-elettrificati (la foto non è casuale, eheh). Dei magnifici sette, ne restano ancora due. Qualcuno ha qualche idea?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/02/2026