Fiat Qubo L, torna il più simpatico dei trasporta-famiglie

A passo lungo a 7 posti o passo corto a 5 posti. E c'è anche Diesel. Qubo L da aprile 2026, a un prezzo sotto i 22.000 euro

Non solo il nome. Anche la sagoma è quella della classica multispazio. Le misure, quelle invece crescono. Infatti chiamasi Fiat Qubo L. Un caloroso bentornato al cubo più gioioso che si sia mai visto rotolare sulle strade.

Ecco Fiat Qubo L

Mostrato in anteprima al Salone di Bruxelles 2026, Fiat Qubo L sarà disponibile in due versioni: una a 5 posti (4,40 m), una a 7 posti (4,75 m).

La versione a 7 posti offre tre sedili singolarmente regolabili nella seconda fila e due sedili estraibili nella terza fila, con 144 (!) possibili combinazioni di seduta, sostiene il Lingotto.

Fiat Qubo L in due misure: a 5 o 7 posti

Membri della famiglia, con bagagli e cianfrusaglie al seguito. Il Qubo di nuova generazione offre 27 vani portaoggetti e una profondità di carico fino a 3 metri grazie al sedile del passeggero anteriore abbattibile.

Tre allestimenti: Pop, Icon e La Prima. Palette colori: Bianco Gelato, Nero Cinema, (RED), Verde Foresta e Blu Riviera.

Dulcis in fundo, i motori. Qubo L disponibile (sì!) 1.5 Diesel da 100 CV (cambio manuale) o 130 CV (con cambio automatico), con 900 km di autonomia, oppure 1.2 benzina 110 CV. Oppure full electric da 136 CV (solo 5 posti).

Fiat Qubo L c'è anche Diesel!

Poiché è un veicolo pratico e progettato, come afferma Fiat, ''per supportare uno stile di vita attivo'', Qubo è pieno zeppo di accessori. Tipo il Magic Window, che in abbinamento al tetto in vetro multiuso Magic Top consente di accedere al vano portaoggetti o di prelevare oggetti dal ripiano portaoggetti senza aprire il portellone posteriore.

O ancora: Grip Control per regolare la risposta del motore e ottimizzare la trazione (metti caso un sentiero fangoso, o un'improvvisa nevicata). Infine, l'ampio portellone posteriore semplifica notevolmente il carico e lo scarico di attrezzature ingombranti, da un set per il campeggio ad attrezzature sportive.

Fiat Qubo L in vendita da aprile 2026

Nuovo Fiat Qubo in vendita in Italia da aprile 2026. Listino prezzi, anticipa Fiat, a partire da una soglia ''inferiore a 22.000 euro''.

''Bentornato'' lo abbiamo già detto?

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 09/01/2026