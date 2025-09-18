Fiat 500 Hybrid Torino: la serie speciale apre le danze. Ecco quanto costa

Mirafiori, Torino. Dove tutto è iniziato. Fiat riporta la 500 nello stabilimento che l’ha resa un’icona, e lo fa con la nuova 500 Hybrid Torino, serie speciale che segna anche il debutto della nuova gamma 500 Hybrid.

La famiglia completa arriverà a novembre 2025, ma intanto c’è lei ad aprire le danze. Sotto il cofano, il 1.0 FireFly mild-hybrid 12V da 65 CV, tre cilindri, con cambio manuale a sei marce.

Fiat 500 Hybrid Torino, la plancia è in tinta con la carrozzeria

Colori, dettagli e interni dedicati

Due le tinte di lancio: Yellow Gold e Ocean Green. Volendo ci sono anche altre cinque opzioni. A distinguerla dalla versione elettrica ci pensa il badge laterale con la Mole Antonelliana, piazzato accanto al logo Hybrid.

Dentro, sedili dedicati con logo Fabbrica Italiana Automobili Torino, rivestimento in tessuto pied-de-poule, plancia in tinta carrozzeria e volante soft-touch nero.

Le dotazioni prevedono avviamento keyless, clima automatico, cruise control, sensori crepuscolare, pioggia e parcheggio. L’infotainment ha lo schermo da 10,25 pollici, con radio DAB, Apple CarPlay wireless, Android Auto e alcuni servizi connessi.

I sedili in tessuto pied de poule della Fiat 500 Hybrid Torino

Ordini aperti, prime consegne nel 2026. E i prezzi...

Prima di vederla sulle strade, la 500 Hybrid Torino si farà ammirare al Salone dell’Auto di Torino 2025 (26-28 settembre). La buona notizia è che si può ordinare da subito, in Italia.

La promo di lancio per la 500 Hybrid Torino, valida fino al 31/10/2025, parte da 18.950 euro: prezzo ottenibile con rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services (TAN fisso 5,99%, TAEG 8,53%).

Senza promo, il listino dice 20.900 euro (esclusi IPT e PFU). La gamma “standard” invece partirà da meno di 17.000 euro. Le prime consegne inizieranno a febbraio 2026. Guarda la pagina dedicata sul sito Fiat.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/09/2025