Ecco il video in cui Fiat 500e "ricarica" le batterie in 5 minuti

Ricaricare? Fai prima a sostituire. Il battery swap sperimentato da Fiat 500e non è di certo il primo caso al mondo. In Cina, vedi CATL e ancora prima Nio, sono già a uno stadio avanzato. Fiat tuttavia ne parlò in tempi non sospetti: chi ricorda la concept Fiat Centoventi?

Ora torniamo ai giorni nostri e alla dimostrazione di battery swap su ''baby'' 500e.

Fiat 500e e ''battery swap''

Battery swap. Car sharing. Madrid

La notizia è che Fiat sigla una partnership con Ample e porta la tecnologia modulare di sostituzione delle batterie nel mercato del car sharing.

Lo fa a Madrid, in collaborazione con la divisione Free2move. Madrid perché è una città leader, in Europa, nell’adozione dei veicoli elettrici.

Fiat e il battery swap, Madrid città ''cavia''

Per l’iniziativa, il marchio del Lingotto mette a disposizione una flotta di Fiat 500e adattate per accogliere i pacchi batteria intercambiabili sviluppati da Ample.

L’innovativo sistema di sostituzione delle batterie di Ample consente una ricarica completa in meno di 5 minuti di orologio. Ottimizzando così la disponibilità dei veicoli in flotta, riducendo i costi operativi, limitando infine la dipendenza dalle infrastrutture di ricarica.

Il battery swap in video

La soluzione dello ''scambio batterie'' di Ample si basa sull’integrazione di batterie modulari progettate come sostitute delle batterie originali e compatibili con diverse piattaforme EV, tra cui i modelli Stellantis.

Grazie a un sistema veloce e intuitivo, i veicoli vengono immediatamente riconosciuti presso le stazioni di scambio, permettendo di completare l'operazione in meno di 5 minuti. Tramite app mobile, ovviamente.

Ecco il video in cui puoi intravedere la magia.

Battery swap per tutti?

Dopo una prima fase di lancio con 40 veicoli e omologazioni completate, la flotta madrilena è destinata ad ampliarsi fino a 100 unità entro la metà del 2025.

Battery swap anche per i privati? Mai direi mai.

''In Fiat crediamo in una mobilità sempre più sostenibile e cerchiamo soluzioni che combinino il pensiero laterale e la semplicità'', commenta Olivier Francois, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis.

''La nuova tecnologia di batterie modulari intercambiabili incarna proprio questi valori. Vogliamo quindi testare e analizzare a fondo il progetto - spiega Francois - in condizioni d’uso reali, con l’obiettivo di estenderlo presto al settore privato''.

Ora, lasciamo che Fiat 500e si eserciti con calma. A breve, chiederemo al CEO un aggiornamento sul progetto.

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 12/06/2025