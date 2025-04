Dual-Power Battery, CATL spara altissimo: autonomia e ricarica mai viste

Recuperare 515 km in 5 minuti, ovvero pompare energia alla velocità di 2,5 km al secondo. Per poi dimenticarsi della ricarica per i successivi 1.500 km, anche se fuori fa un freddo cane. Costo dell'operazione? Inferiore a quanto si possa temere.

Chiamala, se vuoi, rivoluzione Dual-power battery. Firmato CATL.

È agli scettici dell'auto elettrica, che il colosso cinese delle batterie ora presenta una intera serie di progressi presto integrabili sui modelli di produzione. I punti salienti:



CATL, nuove batterie ultra-tecnologiche (Foto: YouTube / CATL)

Riassumiamo una per una queste tre eccitanti innovazioni: ne vale la pena.

La notizia più importante riguarda proprio la ricarica veloce, che in futuro renderà le soste per ricaricare i veicoli elettrici veloci e semplici quanto un pieno di benzina.

CATL promette che le sue batterie Shenxing di seconda generazione aggiungeranno 515 km di autonomia in soli cinque minuti di ricarica, equivalenti a 2,5 km per ogni secondo.

515 km di autonomia in 5 minuti (Foto: YouTube / CATL)

Per fare un confronto, la prima generazione di batterie Shenxing, presentata nel 2023, permetteva di recuperare 400 km di autonomia in 10 minuti. La seconda generazione supera persino i progressi del concorrente BYD, che punta a 400 km in cinque minuti.

Sotto, il video integrale della conferenza al CATL Tech Day 2025. Salta al minuto 13:30...

Più autonomia, ricarica veloce anche col freddo

Le nuove batterie Shenxing promettono un’autonomia totale fino a 800 km, inoltre saranno in grado di passare dal 5% all’80% di carica in soli 15 minuti, anche con temperature fino a -10°C. Non è ancora noto quanti dei 67 nuovi modelli EV in uscita nel 2025 integreranno queste batterie. Ciò che sembra chiaro, è che la tecnologia è vicina alla produzione.

Più autonomia, anche col freddo (Snapgrab: YouTube / CATL)

Un altro sviluppo interessante è la tecnologia che CATL rinomina “Freevoy Dual Power Battery”.

Combinando due pacchi batteria in uno, un veicolo elettrico potrebbe raggiungere un’autonomia di oltre 1.500 km, avvicinandosi così alle prestazioni dei veicoli ibridi con range extender.

Il nuovo design divide il pacco batteria in due zone energetiche indipendenti con materiali cellulari diversi, in modo simile ai sistemi a doppio motore degli aerei.

La batteria ausiliaria, che funge da estensore di autonomia, non utilizza grafite, risultando più compatta ed economica da produrre.

Tutto ciò comporta tuttavia velocità di ricarica più lente e un numero inferiore di cicli di ricarica: la batteria ausiliaria, infatti, entra in funzione solo quando quella principale è scarica.

CATL prevede di portare questa tecnologia sui veicoli entro 2-3 anni, ma non ha ancora rivelato quale Casa automobilistica sarà la prima ad adottarla. Si accettano scommesse.

CATL al lavoro sulle batterie a duplice alimentazione (Foto: YouTube / CATL)

CATL sta infine sviluppando batterie al sodio, la cui produzione è prevista per dicembre 2025, che potrebbero sostituire le batterie al piombo nei veicoli a motore termico e quelle al litio-ferro-fosfato nei veicoli ibridi ed elettrici.

Il loro principale vantaggio è la migliore resa in condizioni di freddo estremo: CATL afferma che i test dimostrano che queste batterie resistono anche a condizioni estreme come perforazioni, trapani e tagli con sega elettrica, senza incendiarsi o esplodere. Ma la sicurezza non è l’unico punto forte.

Offrono anche un’elevata densità energetica, con oltre 200 km di autonomia nei veicoli ibridi plug-in (PHEV) e una durata di 10.000 cicli di carica.

Batterie a prova di freddo polare (Snapgrab: YouTube / CATL)

Anche a -30°C, si ricaricano dal 30% all’80% in soli 30 minuti e continuano a funzionare normalmente fino a -40°C.

La chimica al sodio promette inoltre di essere più economica rispetto al litio. Almeno, man mano che la tecnologia matura. Il che, sul lungo termine, potrebbe offrire un vantaggio di prezzo significativo.

Dalla Cina dei miracoli, si annunciano nuove stagioni elettrizzanti...

Pubblicato da Lorenzo Centenari , 22/04/2025