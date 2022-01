Dallara a guida autonoma in gara al CES 2022: il video

Solo smartphone, computer ed elettronica di consumo? Niente affatto, nell'era della connettività e dei sistemi ADAS di aiuto alla guida il Consumer Electronics Show di Las Vegas è sempre più palcoscenico privilegiato per tutte le novità tecnologiche delle auto. Evento clou del CES 2022 sarà la Indy Autonomous Challenge. Guardate qui sotto il video introduttivo all'evento, che poi ne riparliamo.

IL PRECEDENTE L'edizione 2022 porterà in circuito nove monoposto Dallara attrezzate con i sistemi di guida autonoma di altrettante squadre, formate da studenti e mentori di 19 università di 8 Paesi differenti. Tra queste, anche PoliMOVE; il team capitanato dal Politecnico di Milano, che all'evento del 2021 aveva vinto la gara simulata, ottenendo un premio di 100.000 dollari, ma è arrivato terzo alla gara finale sullo storico circuito della IndyCar, in cui veniva premiata la velocità più alta nel giro di pista delle auto in solitaria: a frenarlo, un'avaria del GPS. Il premio finale di un milione di dollari è così andato all'Università di Monaco di Baviera (TUM), che ha raggiunto una media di 218 km/h su due passaggi. Il record sul giro secco è stato invece di 223 km/h: a ottenerlo il team EuroRacing, costituito dall'Università di Modena e Reggio Emilia e dal Technology Innovation Institute degli Emirati Arabi Uniti. Che come anche il TUM concorrono anche nel 2022.

Indy Autonomous Challenge, la tecnologia a bordo di una Dallara AV-21

LE DALLARA DELLA GARA Quest'anno la difficoltà e lo scontro saranno più avvincenti perché ci saranno più auto in pista contemporaneamente, a sfidarsi con sorpassi testa a testa. Le auto della competizione sono monoposto Dallara AV-21, realizzate a partire dalle IL-15 impiegate nella Indy Lights: la categoria preparatoria alla IndyCar. Il motore sviluppa 450 CV e il costo delle IL-15 si aggira sui 200.000 euro, ma il valore delle AV-21 equipaggiate con le tecnologie per la guida autonoma è molto più alto e si avvicina al milione di euro. Auto tutte uguali, insomma: qui la differenza la fa il pilota - pardòn - il software. Appuntamento per il 7 gennaio, ne vedremo delle belle!

