Damon HyperFighter Colossus: il debutto al CES 2022. Il video

Damon Motorcycles vi dice niente? In passato vi abbiamo parlato (bene) di loro e della loro sportiva HyperSport: elettrica performante e zeppa di tecnologica, nonché vincitrice del Best Innovation Award al CES di Las Vegas nel 2020. La start up canadese ha riscontrato tantissimo successo, è sopravvissuta alla pandemia e agli scompensi economici che sta creando al settore dell’automotive e per il futuro ha in mente anche l’espansione, della gamma e dei mercati. Proprio al CES 2022 Damon svelerà al pubblico la sua “visione” di Streetfighter: la HyperFighter Colossus.

COME SARÀ La data da segnare sul calendario è quella del 5 gennaio 2022, giorno in cui Damon toglierà i veli dal suo nuovo bolide, ma nel frattempo non vi lasceremo a bocca asciutta dato che alcune caratteristiche tecniche e tecnologie sono già state confermate. La base di partenza – come avviene spesso anche per le moto con motore a combustione interna – è la sportiva HyperSport. Da lei arriverannoil motore elettrico Hyperdrive, il sistema di assistenza alla guida Copilot (che usa radar, sensori e telecamere tracciare la velocità, la direzione e la velocità di ciò che è intorno alla moto) e non mancherà nemmeno l’innovativo sistema Shift, che permette di variare la posizione di manubrio e pedane a piacere se si preferisce guidare in maniera sportiva o godersi un po’ di confort. Non mancheranno ovviamente la connettività e una dotazione ciclistica di primissimo livello con sospensioni Öhlins e freni Brembo, adatta a sostenere prestazioni di assoluto rilievo: 273 km/h di velocità massima, 0-100 km/h coperto in meno di 3 secondi. Per l’arrivo sul mercato verosimilmente si andrà al 2023, dato che con la Hypersport i tempi di attesa si attestano su queste stime. Verranno prodotti solamente 100 esemplari limited edition con prezzo di listino di 30.955 euro.

SEDE EUROPEA Ma non è tutto. Damon Motorcycle ha ottenuto ulteriori 30 milioni di finanziamento per la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo nel Surrey (Canada) ma punta ad espandere il giro d’affari anche al “Vecchio Continente”. Dino Mariutti sarà Head of EU Operations per Germania, Francia, Regno Unito, Italia, Spagna e Paesi Bassi, inoltre Damon sta pensando ad un RoadShow per far conoscere la sua gamma all’interno delle più importanti città europee.