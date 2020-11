UNA ''TESLA'' A DUE RUOTE? Il mondo delle moto elettriche sta progredendo in sordina, con case più rinomate che si confrontano con nuovi brand pronti a stabilire la loro supremazia in questo settore dal potenziale incredibile. Come nelle auto elettriche Tesla è stata una vera rivelazione, nelle moto è Damon Motorcycles a porsi come “brand tecnologico” del settore. La supersportiva HyperSport (nata come ''Halo'') si è fatta notare per il look futuristico ma – soprattutto – per le innovative funzioni tecnologiche: grazie a una piattaforma inerziale IMU a 6 assi, a due telecamere full HD (una sulla coda e una sul frontale) e a vari sensori presenti sulla moto, la Hypersport monitora a 360° quello che accade attorno alla moto. Auto, bici, pedoni, linee di corsia: tutto è sotto controllo per garantire la massima sicurezza. Grazie a un’intelligenza artificiale, il sistema si migliora costantemente con un’analisi dei dati continua.

NUOVI ALLESTIMENTI Le versioni SE e SX sono due versioni non così estreme (ciclisticamente parlando) come la versione Premiere. Tra i due allestimenti infatti la ciclistica rimane la stessa, con dischi da 300 mm e pinze radiali a 4 pistoncini, forcella a steli rovesciati e forcellone a doppio braccio. Anche il telaio e il motore è comune, ma il pacco batterie cambia: la capacità per la SX è maggiore rispetto alla SE, così da aumentare autonomia, potenza, velocità massima e tempi di ricarica. Qua sotto trovate tutti i dettagli delle tecnologiche Damon Motorcycles, con i prezzi relativi alle versioni destinate agli Stati Uniti. Arriveranno anche in Europa, ma dovremmo aspettare ancora un po’…