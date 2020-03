NUOVI MODELLI Circa due mesi fa Damon Motorcycle aveva catalizzato l’attenzione del CES 2020 di Las Vegas con la Hypersport, apprezzata tanto appassionati delle due ruote quanto dai fanatici della tecnologia. Furono numerosi i commenti positivi, talmente tanto che la compagnia ha dichiarato che quasi la metà degli ordini della Hypersport stati piazzati da millennials. Inizialmente la Founders Edition, limitata a 25 esemplari, è andata sold out in quattro giorni nonostante il prezzo di 40.000 dollari, affiancata dalla Hypersport HS il cui prezzo è decisamente più interessante (24.995 dollari). Ma se non siete stati abbastanza veloci per accaparrarvi uno dei primissimi modelli, ecco che la Damon Motorcycles vi darà una seconda opportunità.

IL SOLE A MEZZANOTTE Damon ha annunciato un numero limitato di Hypersport Premier. La moto è offerta in due livree: starà a voi scegliere tra le colorazioni Arctic Sun (bianca e oro) e Midnight Sun (nera e oro). Il prezzo è fissato a 39.995 dollari, ma potete prenotarla con un deposito di 1.000 dollari attraverso il loro sito internet. Dal punto di vista tecnico, la versione Premier è analoga alla Founders Edition e alla HS: 200 CV, 321 km/h di velocità massima e 321 km di autonomia garantiti dalla batteria da 21,5 kWh raffreddata a liquido. Anche la ciclistica rimane sempre d’alto livello, con sospensioni Öhlins e freni Brembo con dischi da 300 mm, capaci di fermare un peso che – secondo la casa - non va oltre i 200 kg. Ovviamente, anche dal punto di vista tecnologico la moto è rimasta invariata.

AVANTI TUTTA Ma le novità in casa Damon Motorcycles non sono soltanto relative ai prodotti, ma anche nel lato corporate l’azienda canadese sta facendo importanti passi avanti. L’azienda ha annunciato l’acquisizione delle proprietà intellettuali di Mission Motors, start up californiana nata per costruire moto elettriche ma che, nel corso degli anni, si è dedicata alla fornitura e alla produzione di componenti elettroniche per l’automotive. Mission Motors è famosa per aver siglato un record di velocità sul lago salato di Bonneville e per aver partecipato al TT Zero all’Isola di Mann.