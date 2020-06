CRESCITA SILENZIOSA Il mondo dell'elettrico sta costantemente crescendo anche nel mondo delle due ruote. Principalmente per quanto riguarda gli scooter e i ciclomotori adatti all'utilizzo cittadino. Ma considerare questo come un fenomeno legato semplicemente alla mobilità urbana non è del tutto corretto. Infatti tante case stanno investendo sull'elettrico, e la crescita di alcune aziende affermate (Energica, nei primi due mesi del 2020, ha venduto tante moto quante nell'intero 2019) ne è la dimostrazione. In questo scenario di due ruote a zero emissioni c'è anche la super tecnologica Damon Motorcycles, che non ha bisogno di presentazioni.

ARRIVA IN EUROPA La Hypersport ha catalizzato l'attenzione al CES 2019 e, quest'anno, ha svelato una versione speciale da circa 40.000 dollari ma, purtroppo, destinata esclusivamente al mercato USA. Adesso l'azienda canadese ha comunicato che aprirà gli ordini della Hypersport anche per il mercato Europeo. Nel Vecchio Continente, tra il 2018 e il 2019, le vendite di moto elettriche sono salite del 104%: un forte segnale per chi, come Damon Motorcycles, crede nell'elettrico ad alte prestazioni.

LA MOTO CHE VI AIUTA IN CASA Le novità non finiscono qui. L'azienda ha sviluppato una tecnologia per cui la Hypersport, con i suoi 21 kWh di batteria, può integrarsi con la vostra casa diventando una riserva di energia elettrica. La moto potrà fornire alla vostra casa 220V-3,3 kW di energia attraverso corrente alternata, che diventano 500V-25 kW di energia attraverso corrente continua. Maggiori dettagli su questa novità saranno disponibili sul loro sito ufficiale.