La bolletta della luce? La paga Fiat Topolino. La promo con Iren

Grazie all'accordo tra il Lingotto e la multiutility, Topolino in sconto per i clienti Iren, bonus ricarica per i clienti Topolino

Un quadriciclo che va in posta al posto tuo, si mette in fila e ti paga le utenze (con i soldi suoi). Ma sarebbe fantastico! Infatti è pura fantasia. Fiat Topolino non ti paga la bolletta, tuttavia... ti dà una mano. Senti qui.

Leggiamo che Fiat e Iren luce gas e servizi annunciano ''una nuova collaborazione strategica per 'accendere' la mobilità elettrica nelle città italiane''.

Fiat e Iren, la promo ''incrociata''

Grazie all'accordo, i clienti Iren possono accedere a offerte dedicate per l’acquisto di Topolino. Viceversa, sconti sui servizi Iren di ricarica rivolti a chi Fiat Topolino già la guida. In termini pratici:

per i clienti Iren, sconto di 1.000 euro sull’acquisto di Topolino (da 9.890 euro a 8.890 euro, quindi);



sull’acquisto di Topolino (da 9.890 euro a 8.890 euro, quindi); per i clienti Topolino, offerta Iren luce a prezzo fisso esclusiva e 150 euro di bonus ricarica.

In ambedue i casi, suona bene, vero?

Fiat Topolino più conveniente con la promo Fiat-Iren

Iren attiverà un numero verde dedicato attraverso il quale i clienti possano ricevere supporto per completare l’acquisto della Topolino sui canali digitali, ottenere informazioni sull’offerta Luce abbinata ed essere indirizzati al servizio di assistenza per la sottoscrizione dell’offerta.

A convincerti che l'offerta conviene è il ''Topo'' in prima persona. Fino a fine ottobre una Fiat Topolino è in esposizione presso lo store Iren di Piazza Raggi 6, a Genova, a seguire anche in altri sportelli nei territori del Gruppo.

Per configurare Fiat Topolino, intanto, vai sul sito Fiat.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 08/10/2025