Ecco nuova Dacia Duster Pick-up. Già in vendita, sì ma...

Un SUV che bada al sodo, Dacia Duster. Ideale anche per un impiego ''pro'', oltre che come SUV da famiglia. La declinazione di carrozzeria pick-up è quindi una sua evoluzione naturale.
Eccola qui, nuova Duster Pick-up. Fantastico, ma dove sta... l'inganno?
Niente trucco, niente inganno. È solo che Duster Pick-up è in vendita soltanto in Romania. Per ora...
La trasformazione
Realizzata in collaborazione con il carrozziere rumeno Romturingia, la versione ''da lavoro'' si differenzia dal modello standard essenzialmente per la rimozione del portellone posteriore, in favore di un cassone di 1.050 x 1.000 mm, capace di trasportare fino a 430 kg.
Dacia Duster Pick-up, cassone da un metro quadrato
Presenti quattro ganci di ancoraggio e un portello dedicato, of course.
All'interno, si legge nel comunicato, spicca l’aggiunta di un bracciolo che separa i due sedili posteriori (non abbiamo foto ad hoc).
Dacia Duster Pick-up: dentro, la prima fila è identica
Motorizzazioni Hybrid 140 e Mild-Hybrid 130 4x4, prezzo di partenza di 25.983 euro (IVA esclusa).
Duster Pick-up è quindi (comprensibilmente) più caro non solo della versione base del SUV, che in patria parte da 17.200 euro). Ma persino dell’allestimento Extreme con motore Hybrid 140, che costa 23.950 euro.
Questo ne fa la Duster più costosa della storia. Ma anche una delle più servizievoli. Vi aggiorneremo se scavalcherà i Carpazie ed i Balcani per raggiungere l'Italia.
Dacia Duster Pick-up in vendita solo in Romania. Per ora
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Duster Essential 1.0 ECO-G 100
|100 / 74
|19.900 €
|Duster Expression 1.0 ECO-G 100
|100 / 74
|21.600 €
|Duster Expression 1.0 TCe 130
|130 / 96
|22.900 €
|Duster Journey ECO-G 100
|100 / 74
|23.100 €
|Duster Extreme 1.0 ECO-G 100
|100 / 74
|23.100 €
|Duster Extreme 1.0 TCe 130
|130 / 96
|24.400 €
|Duster Journey Tce 130
|130 / 96
|24.400 €
|Duster Expression 1.0 TCe 130 4x4
|130 / 96
|26.400 €
|Duster Expression Hybrid 140
|140 / 102
|26.400 €
|Duster Journey Hybrid 140
|140 / 102
|27.900 €
|Duster Extreme Hybrid 140
|140 / 102
|27.900 €
|Duster Extreme 1.0 TCe 130 4x4
|130 / 96
|27.900 €
