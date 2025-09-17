Novità auto

Ecco nuova Dacia Duster Pick-up. Già in vendita, sì ma...

Avatar di Lorenzo Centenari, il 17/09/25

2 ore fa - In versione doppia cabina, Duster "truck" è già ordinabile ma non in Italia

In versione doppia cabina, Duster "truck" è già ordinabile. Ma non in Italia: nel suo Paese d'origine. Come cambia e quanto costa

Un SUV che bada al sodo, Dacia Duster. Ideale anche per un impiego ''pro'', oltre che come SUV da famiglia. La declinazione di carrozzeria pick-up è quindi una sua evoluzione naturale. 

Eccola qui, nuova Duster Pick-up. Fantastico, ma dove sta... l'inganno?

Nuova Dacia Duster Pick-up

Niente trucco, niente inganno. È solo che Duster Pick-up è in vendita soltanto in Romania. Per ora...

La trasformazione

Realizzata in collaborazione con il carrozziere rumeno Romturingia, la versione ''da lavoro'' si differenzia dal modello standard essenzialmente per la rimozione del portellone posteriore, in favore di un cassone di 1.050 x 1.000 mm, capace di trasportare fino a 430 kg.

Dacia Duster Pick-up, cassone da un metro quadrato

Presenti quattro ganci di ancoraggio e un portello dedicato, of course.

All'interno, si legge nel comunicato, spicca l’aggiunta di un bracciolo che separa i due sedili posteriori (non abbiamo foto ad hoc).

Dacia Duster Pick-up: dentro, la prima fila è identica

Motorizzazioni Hybrid 140 e Mild-Hybrid 130 4x4, prezzo di partenza di 25.983 euro (IVA esclusa).

Duster Pick-up è quindi (comprensibilmente) più caro non solo della versione base del SUV, che in patria parte da 17.200 euro). Ma persino dell’allestimento Extreme con motore Hybrid 140, che costa 23.950 euro.

Questo ne fa la Duster più costosa della storia. Ma anche una delle più servizievoli. Vi aggiorneremo se scavalcherà i Carpazie ed i Balcani per raggiungere l'Italia.

Dacia Duster Pick-up in vendita solo in Romania. Per ora

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/09/2025
