Nuova Dacia Sandero Hybrid 2026 è in arrivo per sfidare la MG3 Hybrid+

Che il facelift della popolarissima Dacia Sandero fosse in arrivo ve l'avevamo anticipato, e in quell'occasione anticipammo l'introduzione di una motorizzazione mild-hybrid alla gamma dell'auto più venduta in Europa.

Ora, in un'intervista raccolta dall'inglese Auto Express, l'amministratore delegato di Dacia, Denis Le Vot, ha ipotizzato che l'attuale citycar Sandero potrebbe presto essere offerta con il propulsore ibrido della Dacia Jogger a sette posti.

Nuova Dacia Sandero: in arrivo il facelift della berlina compatta

Il motore della nuova Dacia Sandero Hybrid

Il trapianto sarebbe facilissimo, pare, poiché Sandero e Jogger sono strettamente imparentate. ''La Jogger, dalla parte anteriore al montante centrale, è esattamente la stessa auto'', dice Le Vot, che aggiunge: ''In un certo senso ci basta costruire solo mezza auto''.

Sotto al cofano della nuova Sandero 2026 potremmo insomma trovare un 4 cilindri da 1,6 litri e 140 CV di potenza: qualcosa di mai visto sulla compatta romena del gruppo Renault, che ad oggi prevede solo unità a tre cilindri, a benzina o GPL, da 1,0 litro di cilindrata e fino a 110 CV di potenza.

Nuova Dacia Sandero: leggere modifiche di design anche in coda

Quando arriva e quanto costa la Dacia Sandero Hybrid?

140 CV sono forse una potenza esagerata per una compatta come la Sandero, per cui potrebbe bastare una versione depotenziata, ma ci pensa la possibile rivale MG3 a tenere alta l'asticella con la sua gamma che parte da 16.990 euro per la versione a benzina da 115 CV e la full-hybrid da 194 CV che attacca a 20.490 euro (prima di applicare le onnipresenti e generose promozioni).

Data questa premessa, è possibile che la Sandero si appresti a fare un vero salto di qualità, visto che la gamma attuale, coi motori di cui sopra, si colloca tra 13.950 e 20.400 euro. Già, ma quando arriva la nuova Sandero Hybrid?

Auto Express cita Frank Marotte, nuovo Direttore Marketing, Vendite e Operazioni del brand Dacia, quando suggerisce che la presentazione dell'auto sia imminente: quasi certamente prima della fine dell'anno come model year 2026. Inutile dire che la curiosità è tanta e il nuovo modello sarà certamente tra i più attesi.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/07/2025