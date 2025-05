Dacia Jogger 2026: le novità del restyling con motori Euro 7 e nuovo infotainment

Il crossover multispazio Dacia Jogger si prepara a ricevere un facelift entro la fine del 2025, per entrare in gamma come modello 2026.

Dopo l’introduzione del nuovo logo nel 2022, il prossimo aggiornamento sarà più profondo e coinvolgerà design, tecnologie di bordo e motorizzazioni.

Nuova Dacia Jogger 2026, vista frontale

Un prototipo camuffato, avvistato in Germania, mostra lievi cambiamenti al frontale e alle grafiche dei gruppi ottici posteriori.

Le novità includono una griglia anteriore ispirata al SUV Bigster, con nuovi elementi stilistici e un possibile aggiornamento ai fari anteriori.

Tuttavia, secondo le ultime notizie non sarebbe previsto l’uso di fari LED matrix, in linea con la filosofia di contenimento dei costi tipica del marchio.

Il restyling punta a rendere la Jogger più moderna e competitiva senza rinunciare alla sua anima razionale, aggiornando il look per consolidare il family feeling con gli altri modelli della Casa: Bigster, appunto, e nuova Duster.

Dacia Bigster Hybrid 155

Nuovo sistema di infotainment

Una delle principali novità dovrebbe riguardare il sistema multimediale, che ci si aspetta venga aggiornato con un display touch da 10,1 pollici in sostituzione dell’attuale schermo da 8 pollici.

I modelli base, tuttavia, dovrebbero mantenere il classico supporto centrale che permette di usare il vostro smartphone come infotainment: con una staffa per reggerlo predisposta sulla plancia, un'app dedicata e comandi al volante.

Comfort e praticità su più livelli

La configurazione dell’abitacolo resta flessibile, con versioni a cinque o sette posti. L’ergonomia resta al centro del progetto, con materiali semplici ma funzionali e nuovi dettagli tecnologici che arricchiranno l’esperienza di guida.

Nuova Dacia Jogger 2026, il facelift porta motori Euro 7

Aggiornamenti alla gamma

La gamma motori sarà aggiornata per rispettare le normative Euro 7 in vigore dal 2026.

Dacia punterà sul miglioramento dei propulsori 1.0 turbo benzina e 1.6 ibrido, mentre l’opzione più economica resterà il motore bifuel a benzina e GPL, pare.

Limiti più severi e realistici: non solo sul motore

La normativa Euro 7 impone limiti anche per emissioni diverse da quelle allo scarico, come quelle derivanti da freni e pneumatici.

I veicoli Euro 7 dovranno mantenere i livelli entro i limiti per almeno 10 anni o 200.000 km, con test più vicini alle condizioni di guida reali.

Nuova Dacia Jogger 2026, vista laterale

Produzione e prezzi: la Jogger 2026 sarà più costosa?

In passato assemblata in Romania, la Jogger è oggi prodotta in Marocco.

Il restyling, con l’introduzione di nuove dotazioni di serie, potrebbe comportare un aumento del prezzo di listino, pur restando tra le proposte più accessibili nel segmento delle familiari compatte.

Per puro riferimento, la Dacia Jogger attuale, che verrà sostituita dal modello 2026, è sul mercato con prezzi a partire da 18.100 euro per la versione bi-fuel a GPL e da 25.950 euro per la variante Hybrid.

Nuova Dacia Jogger 2026, vista del posteriore

Mercato di riferimento: a chi si rivolge la Dacia Jogger

La Jogger si rivolge a una clientela variegata, con un target che spazia da famiglie numerose a professionisti che cercano versatilità d’uso.

Principali rivali della Jogger

Modello Motorizzazioni Trazione Lunghezza Plus Prezzi Dacia Jogger A benzina, benzina+GPL o full hybrid Anteriore 4,55 metri, bagagliaio: 160/708/1.819 litri Prezzo, look da crossover/SUV, versione a GPL n.d. Renault Kangoo A benzina, Diesel o elettrica Anteriore 4,49 metri, bagagliaio: n.d./575/2.800 litri Porte posteriori scorrevoli, maggior carico Da 28.600 euro Volkswagen Caddy Diesel o benzina Anteriore 4,50 metri, bagagliaio: 191/1.213/2.556 l Porte posteriori scorrevoli, maggior carico Da 30.616 euro

FAQ sulla Dacia Jogger 2026

Quando esce la Dacia Jogger 2026?

La nuova Jogger arriverà nella seconda metà del 2025, con le prime consegne ipotizzate entro l’inizio del 2026.

Quali saranno le novità principali della Dacia Jogger restyling?

Nuovo infotainment, design frontale aggiornato, motorizzazioni conformi all’Euro 7 e più dotazioni di serie.

La versione ibrida sarà disponibile in Italia?

Sì, la Jogger Hybrid 140 sarà disponibile anche nel mercato italiano.

Dove verrà prodotta la Dacia Jogger 2026?

La produzione è attualmente situata in Marocco.

La nuova normativa Euro 7 influenzerà le prestazioni?

I motori saranno ottimizzati per rispettare i nuovi limiti ed è probabile che ci sia qualche ricaduta sulle prestazioni.

Esisterà una versione completamente elettrica della Dacia Jogger?

Al momento no, ma Dacia potrebbe introdurne una nella prossima generazione, verso il 2029-2030.

La Jogger 2026 sarà disponibile anche in allestimenti off-road?

Non è prevista una versione 4x4, ma potrebbero arrivare allestimenti con look ''avventuroso'' ispirati al mondo SUV.

I materiali interni saranno migliorati?

Sì, ci saranno rivestimenti più moderni e finiture riviste, pur restando razionali.

L’aumento di prezzo sarà significativo?

Non drastico, ma è lecito aspettarsi un incremento rispetto all’attuale listino, giustificato dai superiori contenuti. Tieni d'occhio il sito Dacia per aggiornamenti.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/05/2025