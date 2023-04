Dacia Jogger Eco-G, ti chiede poco e ti dà tanto. Spazio, ma non solo

Di nuovo al volante di Jogger GPL, monovolume a 7 posti che si guida bene e costa come un'utilitaria. E pazienza per le plastiche

Se i prezzi delle auto sono aumentati senza curarsi del tasso di inflazione ufficiale, c’è ancora un’ancora di salvezza per chi deve acquistare un’auto senza svenarsi. Provate a cercare una sette posti più economica della Dacia Jogger e che magari, come la Dacia Jogger Eco-G 100, è una bifuel con alimentazione benzina/GPL. Provate, provate.



Dacia Jogger, scelta intelligente

Con il nuovo logo, i nuovi colori e la nuova identità di marca, le Dacia sono passate dal claim low cost a quello value for money e mantengono prezzi umani offrendo quanto serve. Il prossimo claim sarà forse no frills, perché è proprio questa la filosofia Dacia: quello che serve, senza lustrini e specchietti per le allodole. Da anni, poi, Dacia crede nell’alimentazione bi-fuel benzina/GPL, per contenere i costi di esercizio e per limitare le emissioni, con le bifuel che costituiscono il 70% delle vendite.

Per Jogger Eco-G 100, un serbatoio di GPL da 40 litri

G-FAMILY Ora tutta la gamma nuova o rinnovata di Dacia, dalle Duster alle Sandero, è disponibile con il motore Eco-G 100, un mille tre cilindri turbo da 100 cv e 170 Nm a 2.000 giri, con l’alimentazione GPL gestita da un impianto Landi Renzo montato direttamente in fabbrica, coperto quindi dalla garanzia di tre anni che copre tutta l’auto. Per la Duster il serbatoio toroidale montato al posto della ruota di scorta è da 50 litri netti, da 40 litri per le altre Dacia Eco-G 100 come la Jogger.

I fari anteriori a LED

E proprio la Jogger, che non avevo ancora avuto occasione di provare, mi incuriosisce anche nella sua versione GPL e la metto alla prova sulle statali e le strade tortuose che mi portano fino alla Colma di Sormano, sopra il lago di Como. Assomiglia un po’ a una Volvo, i fari ricordano il famoso martello di Thor della firma luminosa svedese, e le luci di coda arrampicate sui montanti completano la somiglianza. Una bella fonte di ispirazione, e il risultato è una Jogger di aspetto decisamente gradevole, niente a che vedere con Logan e Lodgy che, in un sol colpo, sostituisce.

I fari posteriori fanno molto Volvo

Bussate sulle parte alta della plancia: la plastica è dura, ma chi se ne importa se questo contribuisce a tenere basso il prezzo, credo che nessuno di noi passi il tempo al semaforo palpeggiando la plancia. Plancia peraltro ingentilita da una fascia in tessuto che la percorre da parte a parte. Lo schermo da 8,4 pollici al centro della plancia non è certo un super AMOLED, è anche un po’ troppo verticale (forse per proteggersi dalla luce) ma fa quello che deve, governando al tocco info ed entertainment e consentendo di collegarsi allo smartphone con Android Auto o Apple CarPlay.

La strumentazione è...pratica

MISURE A bordo c’è tanto spazio in assoluto, non soltanto in rapporto ai 455 centimetri di lunghezza massima e non soltanto per gli umani: la 5 posti offre un bagagliaio di 829 litri (708 dmc) che arriva a 2.094 litri (1.819 dmc) se si ripiegano anche i sedili della seconda fila. Con 7 posti in posizione, la Jogger riesce a offrire 212 litri (160 dmc). Numeri da SUV taglia XXL.

7 posti oppure maxi bagagliaio

Non bisogna perdere di vista che la famiglia Jogger parte da un prezzo base di 17.800 euro per la Essential a 5 posti fino a 26.550 euro per la Hybrid 140 cv a 7 posti. Una Dacia Jogger 100 TCe 100 cv GPL 5 posti Extreme Up come quella che sto provando costa 21.200 euro, quanto una utilitaria, ma Jogger mi offre molto spazio e funzionalità in più. Circa 1.000 euro in meno rispetto a una Duster.

ALLESTIMENTO Anche la dotazione di questa Jogger Extreme è essenziale, non nel senso di minimal, ma nel senso che ha tutto quanto serve. Ha il climatizzatore automatico, la telecamera posteriore, la chiave keyless, i cerchi in lega da 16”, il cruise control, i vetri scuri posteriori, e poi Stop&Start, sedile di guida e volante regolabili in altezza, luci anteriori e posteriori LED, tergicristalli e luci automatici, il navigatore con tre anni di aggiornamenti delle mappe incluse e i sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Il bianco è incluso nel prezzo, gli altri colori, compreso il Lichen Kaki che lancia la nuova immagine Dacia, costano 700 euro. La terza fila di sedili costa 800 euro. What else?

Jogger leggera e maneggevole

Seduto al volante della Dacia Jogger, trovo un ambiente accogliente, evito di palpeggiare le plastiche dure e non mi vengono complessi di inferiorità. Vorrei soltanto che lo schienale del sedile di guida fosse un poco meno invadente e che avesse una bella regolazione a rotella invece che a scatti con la levetta, per una regolazione più fine. La posizione di guida è comunque piacevole, l’ergonomia è ben studiata e mi trovo a mio agio. Forse, invece del navigatore sfrutterei il supporto per il telefono posto di fianco al cruscotto, di serie su Jogger Extreme ed Extreme Up, per farmi indicare la strada.

LEGGEREZZA MEZZA BELLEZZA Lasciando a casa i frills, la Dacia Jogger Eco-G 100 lascia a casa anche chili di troppo con la bilancia che si ferma a poco più di 1.200 kg in ordine di marcia. E non è un caso se nelle corse si lima anche il grammo: così si migliorano agilità e tenuta di strada, frenata, consumi, emissioni e performance. La Jogger si sente leggera e agile, ben bilanciata, e con tutti i comandi che rispondono come devono, dai freni allo sterzo, dall’acceleratore all'abbinata frizione cambio.

Marcia a GPL o benzina, nessuna differenza

COSA STAI BEVENDO? Mi cimento anche in una guida sportiva e la Dacia Jogger si comporta decisamente bene, agile, veloce e precisa su curve e controcurve. Il mille tre cilindri turbo ha una erogazione piacevole: elastico ai bassi regimi non mi costringe a scalare marcia, ed è brillante quando spingo sul gas. Un chilo e due per ogni cavallo è un buon rapporto peso/potenza e a me il frullare dei tre cilindri non dispiace affatto. A sinistra del piantone, sulla plancia si trova il pulsante GPL, per passare da benzina a GPL e viceversa. Mi sfiderei in un blind test per capire quale sia l’alimentazione scelta, la risposta del motore è assolutamente identica.

Avete bisogno di un’auto ben costruita, piacevole da guidare e con tanto spazio in dimensioni contenute. Non volete investire anni di stipendio, non vi importa se la plastica della plancia è dura, ma volete avere tutto quanto serve. Magari pensate anche a costi di gestione ridotti e sapere di inquinare un 10% in meno rispetto a un’auto a benzina vi fa stare bene. Pensate anche che se voleste la Dacia Jogger con lo stesso mille tre cilindri solo benzina con 110 cavalli vi costerebbe 150 euro in più. È un caso che il 70% delle Dacia sono bifuel benzina/GPL?

Pubblicato da M.A. Corniche, 11/04/2023