Dacia: dopo Bigster sarà tempo di una Stepway più "suvvizzata"?

Negli ultimi tempi, Dacia si è dimostrata uno dei marchi più attivi e intraprendenti del Vecchio Continente. Dopo aver ridefinito la sua identità grazie al nuovo logo stilizzato e con il debutto in gamma dell'innovativa motorizzazione full-hybrid su Jogger, la sussidiaria del Gruppo Renault guarda al futuro con ottimismo, con lo sguardo rivolto al maxi-SUV Bigster e - perché no - a un inedito crossover compatto su base Sandero Stepway (qui la nostra prova).

Il concept Dacia Bigster

FRA SANDERO E DUSTER Il lancio della top di gamma Bigster è previsto per 2025, mentre Duster di terza generazione è attesa per il 2024. A conti fatti, ciò lascerà una sorta di ''vuoto'' proprio fra Sandero e Duster. Uno spazio che potrebbe essere riempito ben presto da una nuova Sport Utility di piccole dimensioni, con forme da Sandero Stepway, ma più votata al fuoristrada. Intervistato dai colleghi di Auto Express, il Vicepresidente vendite e marketing Dacia, Xavier Martinet, ha dichiarato: ''In realtà stiamo cercando di separare più nettamente Sandero e Sandero Stepway […] Riteniamo che ci sia spazio per differenziarle maggiormente, sfruttando contemporaneamente il margine creatosi fra Sandero Stepway e Duster.''

Dacia Sandero Stepway 2023

ISPIRAZIONE BIGSTER? Nello sforzo d’immaginare una Sandero Stepway ancor più ''suvvizzata''; abbiamo fatto ricorso ai render grafici di Avarvarii. Quest’ultimi ci consentono di visualizzare meglio il look e lo stile della nuova Dacia. L’auto erediterà - con ogni probabilità - il nuovo logo, i fari taglienti e i passaruota bombati già visti sull’ultima Stepway. Tutti questi dettagli potrebbero mescolarsi con i tratti robusti di Bigster, dando così a quest’inedita Dacia un aspetto da mini SUV in grado di rivaleggiare ad armi pari con Ford Puma, Nissan Juke e Hyundai Kona. Infine, non è da escludere anche qualche contaminazione proveniente dal concept Dacia Manifesto (qui l'approfondimento).

Il motore di Dacia Jogger 140 Hybrid

TRIS DI BENZINA La piattaforma alla base sarà il pianale CMF-B dell’alleanza Renault-Nissan. In ultima analisi, il B-SUV Stepway del futuro potrebbe montare il tre cilindri turbo benzina 1.0 TCe 90 CV o in alternativa il 100 CV alimentato a GPL. Resta in campo anche l’alternativa del benzina 1.6 litri, 4 cilindri aspirato 140 CV con tecnologia full-hybrid portato al debutto su Jogger. In tutto questo un ruolo chiave sarà ricoperto proprio da Bigster, il cui (eventuale) successo come ammiraglia a ruote alte di Dacia potrebbe rivoluzionare nel profondo l’anima e la mission del marchio.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 16/03/2023