Fiat Topolino Vilebrequin: l'edizione speciale da spiaggia della microcar elettrica

Fiat e Vilebrequin – due nomi che evocano eleganza, stile e spirito vacanziero – uniscono le forze per dare vita alla Topolino Vilebrequin Collector’s Edition, la più raffinata tra le versioni della citycar elettrica italiana. Una serie limitata che celebra la libertà, la spensieratezza e l’amore per il mare.

Fiat Topolino Vilebrequin Collector's Editions si ispira al mondo della nautica

Design e interni della Topolino Vilebrequin Collector's Edition

Vernice bicolore Blu Marine e Bianco, dettagli in teak, doccetta posteriore integrata e un portapacchi da spiaggia trasformano la Topolino in una ''spiaggina'' per il 21° secolo.

A impreziosire il tutto, la tartaruga simbolo di Vilebrequin, griffe specializzata in costumi da bagno e beachwear, emblema di lifestyle mediterraneo, nonché ''custode degli oceani dal 2000''.

Le porte sono sostituite da gomene, come sulla Topolino Dolcevita, a sottolineare l'ispirazione nautica della Topolino Vilebrequin, e la capote si apre come un ''cappello da sole''. Guarda qui sotto il video.

Saliamo a bordo

All’interno, la cura per i dettagli continua: sedili con logo Vilebrequin, soglie d’ingresso cromate e il vano Dolcevita Box personalizzato sul cruscotto completano un abitacolo che strizza l’occhio al mondo nautico, con inserti in teak realizzati da un partner specializzato in motoscafi artigianali.

“Con questa versione, la sostenibilità diventa desiderabile, elegante e gioiosa”, diceOlivier François, CEO Fiat. E Roland Herlory, CEO di Vilebrequin, aggiunge: “Un’auto che profuma d’estate e libertà, da vivere rigorosamente a piedi scalzi”.

Il vano Dolcevita Box della Fiat Topolino Vilebrequin Collector's Edition

Quanto costa la Topolino Vilebrequin

Prodotta a mano in edizione limitata per il pubblico italiano e francese, la Topolino Vilebrequin è completamente elettrica, con dimensioni perfette per la città e l’anima ideale per il weekend al mare. L'obiettivo della nuova microcar è incarnare il nuovo lusso responsabile.

La muova Fiat Topolino Vilebrequin Collector's Edition ha prezzi a partire da 13.490 euro, ma non manca una formula leasing con anticipo di 4.537 euro, 23 canoni da 99 € al mese e valore di riscatto 6.835 euro. Incluso nel prezzo il kit di benvenito, con portachiavi personalizzato con il simbolo della tartaruga e lettera firmata dai due CEO.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 04/07/2025