Fiat 600 Sport Milano Cortina, "olimpica" di nome e di fatto?

La questione è molto semplice, Fiat lancia una serie esclusiva di 600 Hybrid dedicata al mercato italiano, con il badge Milano Cortina 2026 che omaggia la partnership con i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

E la chiama, appunto, Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina. ''Sport'', perché è sportiva? Beh, facciamo... quasi.

Fiat 600 Sport Milano Cortina, serie speciale che celebra i Giochi

A spingere la 600 olimpionica è il familiare motore mild hybrid a benzina 3 cilindri 1,2 litri da 145 CV e cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti con paddle al volante. Non vola, ma i suoi muscoletti li sa pure usare (0-100 km/h in 8,5 secondi).

Cambio automatico, senza leva del cambio

La nuova serie speciale presenta semmai un look sportivo, con un nuovo ed energico colore di carrozzeria Verde Mediterraneo, disponibile anche in abbinamento con il tetto nero a contrasto.

E poi cerchi in lega da 18 pollici, interni con nuovi rivestimenti total black e nuovi sedili sportivi. Niente male, come pack, dài.

Fiat 600 Sport Milano Cortina, interni ''sportivi''

Fiat 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Hybrid è già ordinabile al prezzo promozionale di 25.900 euro, con finanziamento e rottamazione.

Perché di listino costa 31.350 euro, esattamente come Fiat 600 Hybrid La Prima.

L'auto è in arrivo nei concessionari all’inizio del 2026. In tempo per la cerimonia inaugurale.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/11/2025