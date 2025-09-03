Citycar

Fiat Grande Panda a benzina arriva in listino: da 14.950 euro il prezzo è giusto?

Avatar di Alessandro Perelli, il 03/09/25

1 ora fa - La gamma della compatta italiana si allarga con la variante a benzina

Fiat lancia la Grande Panda benzina: motore 1.2 turbo da 100 CV, cambio manuale e quattro allestimenti. Si parte da meno di 15.000 euro grazie alla promo a rate Stellantis

Dopo l’esordio con motorizzazioni elettrica (leggi la prova di Fiat Grande Panda Elettrica) e mild-hybrid, Fiat amplia la gamma della Grande Panda introducendo la variante con motore a combustione.

Fiat Grande Panda: la citycar è anche a benzina

È la prima volta che la citycar viene proposta senza alcun supporto elettrificato, rispettando la promessa di offrire una scelta più ampia ai clienti.

Fiat Grande Panda: debutta in Italia anche la versione con motore 1.2 benzina da 100 CV

MOTORE E CARATTERISTICHE TECNICHE

La Fiat Grande Panda benzina monta un propulsore turbo tre cilindri da 1,2 litri, già adottato su altri modelli del gruppo Stellantis. Ecco i dati tecnici salienti:

  • Potenza: 100 CV
  • Coppia massima: 205 Nm
  • Tecnologia: Start&Stop
  • Cambio: manuale a sei marce
  • Trazione: anteriore

Questa versione si posiziona come la meno potente della gamma (guarda la hompeage di Fiat Italia), sotto la mild-hybrid da 110 CV e la 100% elettrica da 113 CV.

Fiat Grande Panda: quattro versioni e prezzo da 14.950 euro con la promo a rate Stellantis

Differenze estetiche e interni

All’esterno, la Grande Panda benzina mantiene lo stesso design delle versioni elettrificate, con l’assenza dei badge specifici. Il terminale di scarico è nascosto sotto il paraurti come sulla mild-hybrid (guarda il test di Fiat Grande Panda Hybrid).
In abitacolo, la differenza è la presenza della leva del cambio manuale, integrata nella console centrale, per il resto rimane tutto sostanzialmente uguale.

Fiat Grande Panda: la motorizzazione a benzina c'è solo con cambio manuale a sei marce

ALLESTIMENTI DISPONIBILI

La nuova Fiat Grande Panda benzina viene proposta in tre allestimenti principali più la versione Business:

  • Pop: cerchi in acciaio da 16”, quadro strumenti digitale da 10”, dock per smartphone.
  • Icon: fari e luci full LED, sei altoparlanti, infotainment da 10,25”.
  • La Prima: cerchi da 17”, climatizzatore automatico, cruscotto Bambox, retrocamera.
  • Business: infotainment con navigatore, climatizzatore automatico, sensori e telecamera, tre prese USB-C.

La palette colori offre sette sfumature per la carrozzeria: Rosso Passione, Bianco Gelato, Azzurro Acqua, Blu Lago, Giallo Limone, Nero Cinema, Bronzo Luna.

Fiat Grande Panda: la citycar è ordinabile in sette tonalità di carrozzeria

DISPONIBILITÀ E MERCATO

Sul mercato italiano, la Grande Panda 1.2 turbo benzina in allestimento POP è già ordinabile a un prezzo di listino di 16.900 euro, ma grazie alla promozione di lancio con il finanziamento proposto da Stellantis, si scende a 14.950 euro, con una rata mensile a partire da 141 euro e la possibilità, allo scadere del contratto, di scegliere se sostituire l’auto, tenerla pagando la rata finale residua oppure restituirla.

L'inizio delle consegne della nuova versione è previsto nel corso del primo trimestre del 2026. Voi cosa ne pensate di nuova Grande Panda a benzina? Preferite lei o le varianti elettrificate? Fatecelo sapere.

Listino Fiat Grande Panda
AllestimentoCV / KwPrezzo
Grande Panda Hybrid Pop 100 / 7418.900 €
Grande Panda Hybrid Icon 100 / 7420.400 €
Grande Panda Hybrid Business 100 / 7421.650 €
Grande Panda Hybrid La Prima 100 / 7422.900 €
Grande Panda Elettrica Red - / -24.900 €
Grande Panda Elettrica La Prima - / -27.900 €

