Fiat Grande Panda a benzina arriva in listino: da 14.950 euro il prezzo è giusto?

Dopo l’esordio con motorizzazioni elettrica (leggi la prova di Fiat Grande Panda Elettrica) e mild-hybrid, Fiat amplia la gamma della Grande Panda introducendo la variante con motore a combustione.
- Fiat Grande Panda: i dati tecnici principali
- Fiat Grande Panda: tutti gli allestimenti
- Fiat Grande Panda: quando arriva e quanto costa la 1.2
Fiat Grande Panda: la citycar è anche a benzina
È la prima volta che la citycar viene proposta senza alcun supporto elettrificato, rispettando la promessa di offrire una scelta più ampia ai clienti.
Fiat Grande Panda: debutta in Italia anche la versione con motore 1.2 benzina da 100 CV
MOTORE E CARATTERISTICHE TECNICHE
La Fiat Grande Panda benzina monta un propulsore turbo tre cilindri da 1,2 litri, già adottato su altri modelli del gruppo Stellantis. Ecco i dati tecnici salienti:
- Potenza: 100 CV
- Coppia massima: 205 Nm
- Tecnologia: Start&Stop
- Cambio: manuale a sei marce
- Trazione: anteriore
Questa versione si posiziona come la meno potente della gamma (guarda la hompeage di Fiat Italia), sotto la mild-hybrid da 110 CV e la 100% elettrica da 113 CV.
Fiat Grande Panda: quattro versioni e prezzo da 14.950 euro con la promo a rate Stellantis
Differenze estetiche e interni
All’esterno, la Grande Panda benzina mantiene lo stesso design delle versioni elettrificate, con l’assenza dei badge specifici. Il terminale di scarico è nascosto sotto il paraurti come sulla mild-hybrid (guarda il test di Fiat Grande Panda Hybrid).
In abitacolo, la differenza è la presenza della leva del cambio manuale, integrata nella console centrale, per il resto rimane tutto sostanzialmente uguale.
Fiat Grande Panda: la motorizzazione a benzina c'è solo con cambio manuale a sei marce
ALLESTIMENTI DISPONIBILI
La nuova Fiat Grande Panda benzina viene proposta in tre allestimenti principali più la versione Business:
- Pop: cerchi in acciaio da 16”, quadro strumenti digitale da 10”, dock per smartphone.
- Icon: fari e luci full LED, sei altoparlanti, infotainment da 10,25”.
- La Prima: cerchi da 17”, climatizzatore automatico, cruscotto Bambox, retrocamera.
- Business: infotainment con navigatore, climatizzatore automatico, sensori e telecamera, tre prese USB-C.
La palette colori offre sette sfumature per la carrozzeria: Rosso Passione, Bianco Gelato, Azzurro Acqua, Blu Lago, Giallo Limone, Nero Cinema, Bronzo Luna.
Fiat Grande Panda: la citycar è ordinabile in sette tonalità di carrozzeria
DISPONIBILITÀ E MERCATO
Sul mercato italiano, la Grande Panda 1.2 turbo benzina in allestimento POP è già ordinabile a un prezzo di listino di 16.900 euro, ma grazie alla promozione di lancio con il finanziamento proposto da Stellantis, si scende a 14.950 euro, con una rata mensile a partire da 141 euro e la possibilità, allo scadere del contratto, di scegliere se sostituire l’auto, tenerla pagando la rata finale residua oppure restituirla.
L'inizio delle consegne della nuova versione è previsto nel corso del primo trimestre del 2026. Voi cosa ne pensate di nuova Grande Panda a benzina? Preferite lei o le varianti elettrificate? Fatecelo sapere.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Grande Panda Hybrid Pop
|100 / 74
|18.900 €
|Grande Panda Hybrid Icon
|100 / 74
|20.400 €
|Grande Panda Hybrid Business
|100 / 74
|21.650 €
|Grande Panda Hybrid La Prima
|100 / 74
|22.900 €
|Grande Panda Elettrica Red
|- / -
|24.900 €
|Grande Panda Elettrica La Prima
|- / -
|27.900 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Fiat Grande Panda visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Fiat Grande Panda