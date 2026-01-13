Stellantis rivede la strategia: stop alle plug-in hybrid negli Stati Uniti. E in Europa?

La notizia è di quelle importanti, soprattutto considerando il peso che il termine “elettrificazione” ha nel settore automotive.

Stellantis cambia rotta sulla mobilità a elettroni

Per ora riguarda il mercato nordamericano, ma il suo significato va oltre i confini geografici. Con un comunicato ufficiale, il gruppo ha chiarito che: “Stellantis eliminerà gradualmente i programmi ibridi plug-in in Nord America a partire dal model year 2026 e si concentrerà su soluzioni elettrificate più competitive, tra cui l’ibrido e il range extender”.

Stellantis: stop ai modelli plug-in hybrid dal 2026 negli USA a favore di ibridi e range extender

Addio ai modelli PHEV più popolari

La decisione segna la fine della tecnologia PHEV negli Stati Uniti per diversi modelli chiave. Escono così di scena le Jeep Wrangler 4xe (guarda la Jeep Wrangler 4xe) e Grand Cherokee 4xe, che erano tra le vetture plug-in più popolari in America, oltre alla monovolume Chrysler Pacifica plug-in hybrid e all’Alfa Romeo Tonale (leggi come va la nuova Alfa Romeo Tonale PHEV) nella sua versione “alla spina”.

Stellantis: anche Jeep Grand Cherokee PHEV dice addio al mercato nordamericano

Le motivazioni ufficiali del gruppo

Secondo Stellantis, la scelta nasce dalla volontà di rispondere meglio alle esigenze dei clienti e ai requisiti normativi in continua evoluzione. Questo approccio, come sottolineato da un manager del gruppo, “rafforza l’impegno dell’azienda nell’offrire sistemi di propulsione avanzati che massimizzino l’efficienza e forniscano opzioni dalla combustione interna alle soluzioni estese per la gamma ibrida e completamente elettriche”.

Stellantis: negli USA anche Alfa Romeo Tonale PHEV esce di scena nel 2026

Strategia o cambio di scenario?

Resta il fatto che l’uscita dei modelli plug-in hybrid avviene in modo rapido e deciso. Una strategia mirata verso una mobilità diversa o una presa d’atto di un futuro incerto per le ibride alla spina? Il dibattito resta aperto, diteci la vostra.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/01/2026