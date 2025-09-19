Alfa Romeo Junior MY26, via agli ordini: ecco cosa cambia

Alfa Romeo Junior 2026: ordini aperti. Tutti i dettagli sulle nuove versioni Sprint e Ti, e sui pacchetti Sport e Techno

Con il Model Year 2026 Alfa Romeo Junior amplia l’offerta: più versioni, più scelta, più possibilità di cucirsi addosso l’Alfa che si ha in testa. Eleganza, sportività, tecnologia: ogni cliente può modulare la ricetta a piacere.

Sul fronte motori, Junior MY26 si conferma regina di versatilità nel segmento Premium: si parte con l'ibrida a due ruote motrici, per alzare il tiro con l'ibrida Q4 a trazione integrale. E per chi è già pronto per attaccarsi alla spina, c'è pure la Junior elettrica al 100%,

Junior MY26 porta in dote nuovi cerchi da 18” Aero, studiati per mettere d’accordo aerodinamica ed eleganza. Rimangono comunque i Petali, i Fori e, per chi sceglie la Veloce Elettrica, gli esclusivi 20” Venti.

Alfa Romeo Junior Ibrida

I nuovi allestimenti

Parlando delle novità di gamma, l'allestimento Sprint è quello che d'ora in poi sta nel mezzo e presenta body kit in nero lucido per un look più sportivo, vetri oscurati, tappetini griffati, luci ambient colorate e navigatore con riconoscimento dei segnali stradali.

La nuova Alfa Romeo Junior Ti punta invece su note più premiun, con sedili riscaldati e regolabili elettricamente, volante in pelle, piano baule intelligente e accessori in alluminio.

Alfa Romeo Junior, i sedili Sabelt

I pack di accessori

Per una connotazione più estrema c’è il Pack Sport, che porta in dote sedili Sabelt in Alcantara, cuciture rosse a richiamare la tradizione Alfa, volante e inserti in Alcantara, pedaliera racing e look esterno ispirato alle competizioni. Ciliegina: le palette al volante per le ibride.

Il Pack Techno, infine, arricchisce qualunque allestimento con fari Matrix LED, guida autonoma di Livello 2, portellone elettrico hands-free, telecamera a 180°, sensori di parcheggio su tutti i lati e keyless entry. E per non farsi mancare nulla, anche caricatore wireless, specchi con blind spot, retrovisore auto-oscurante e impianto audio a 6 altoaprlanti con prese USB per la ricarica pure dietro.

Per la Junior Q4, accanto alla vesione Ti e ai pacchetti Techno e Sport, entra in gamma l'allestimento più accessibile Sprint, con cerchi da 18” Fori, fari Full LED, sedili in tessuto con motivo Biscione, volante in tecno-pelle, cruise control adattivo e sensori posteriori. Il listino con i prezzi delle novità 2026 non è ancora stato comunicato: stay tuned!

