Alfa Romeo Giulia Intensa 280 CV: le opinioni dopo la prova

Dalla Casa del Biscione arriva la nuova Alfa Romeo Giulia Intensa, parte di una serie speciale trasversale a tutta la gamma. Intensa è di fatto un allestimento, che nel 2025 viene proposto su Alfa Giulia, appunto, ma anche su Stelvio, Tonale e Junior.

Ma per un modello nato nel 2016, che ha visto pochi aggiornamenti, è sufficiente una caratterizzazione estetica appena accennata e finiture dedicate per gli interni per alimentare l'interesse del pubblico? Scopriamolo insieme con una prova su strada dedicata.

Alfa romeo Giulia Intensa 280 CV Q4, vista laterale

Per chi ha la vista acuta e attenzione al dettaglio, la Giulia Intensa si distingue a colpo d'occhio per:

Finiture in oro chiaro su pinze freno e cerchi in lega diamantati da 19 pollici .

Specchietti laterali con tricolore italiano.

Colorazioni: Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna e Rosso Alfa.

Alfa romeo Giulia Intensa 280 CV Q4, la plancia è rivestita in pelle

All'interno, nuovi rivestimenti giocano con colori a contrasto per rinnovare l'ambiente:

Sedili in pelle con supporto centrale cuoio e cuciture coordinate.

Volante bicolore con inserti in Alcantara e dettagli cuoio.

Arredi e comandi, però, non cambiano rispetto all'aggiornamento visto su Alfa Romeo Giulia 2020 (guarda qui il video di approfondimento).

Alfa Romeo Giulia Intensa, le tecnologie di bordo

Invariati anche strumentazione e infotainment, che prevedono di serie per questo allestimento:

Display digitale TFT da 12,3 pollici e infotainment con schermo da 8,8 pollici e navigatore.

Impianto audio premium Harman Kardon di serie.

A ben guardare il display da 8,8'' per l'infotainment è un po' risicato, ma per averlo più grande sarebbe stato necessario ridisegnare la plancia.

Va detto che le rivali ce l'hanno più grande e più ricco di funzioni. Anche se molte delle cose che mancano alla Giulia non sono per nulla irrinunciabili, come per esempio i videogame a bordo.

Alfa romeo Giulia Intensa 280 CV Q4, lo schermo touch da 8,8'' dell'infotainment

Dopo 9 anni di onorato servizio, la Giulia sa ancora fare la differenza quando ti siedi al volante e metti in moto. La sua capacità di comunicare con il guidatore è ancora da riferimento per la categoria. Diretta e sincera, la Giulia ti dà tanta fiducia al salire del ritmo, come poche altre auto nel suo segmento.

L'aggiornamento 2020 l'ha resa più progressiva nelle reazioni, attraverso soprattutto uno sterzo meno affilato. La scelta è stata dettata da fastidiosi rumori provenienti dalle gomme in manovra, dovuti alle geometrie di Ackermann, che sono state modificate per venire incontro ad alcune lamentele.

Eccellente il comfort, dato da un lavoro sopraffino delle sospensioni a controllo elettronico di serie e da un'insonorizzazione assai efficace.

La versione in prova, con il motore turbo a benzina da 280 CV e 400 Nm, ha tutte le carte in regola per soddisfare chi cerca emozioni forti. Lo 0-100 km/h si completa in 5,2 secondi e la velocità massima è di 240 km/h.

Peccato per il controllo elettronico di stabilità che non concede alcuno spazio alla guida un po' sporca, che molti alfisti apprezzerebbero pure.

Difficile, in ogni caso, mettere in crisi l'eccellente trazione integrale Q4, che anche sul bagnato offre grip e direzionalità straordinari.

Alfa romeo Giulia Intensa 280 CV Q4, il test drive

Una lode, la merita infine il cambio, che pur automatico è rapido e incisivo più di molti ''doppia frizione'' dei rivali. Con il plus di leve al volante in alluminio che restituiscono una sensazione molto ''meccanica'': ottimo compromesso tra la comodità dell'automatico e la connessione con l'auto che ti darebbe un cambio manuale.

I consumi contenuti non sono certo la priorità della Giulia da 280 CV, che anche nelle migliori condizioni si mantiene sopra i 7 l/100 km, con punte addirittura superiori ai 12 l/100 km se si spreme l'acceleratore senza troppo riguardo.

Luci e ombre sulla guida assistita di livello 2 fornita di serie sulla versione Intensa. Pregevole il volante capacitivo che percepisce le mani sul volante dal solo contatto: scordatevi quei falsi allarmi di alcune rivali, che vi chiedono di riprendere il volante quando lo impugnate già ben saldo.

Da segnalare, però, che il mantenimento di corsia tende a tenere il pilota al centro della strada e l'auto più vicina al margine destro, che potrebbe non risultare rassicurante nel sorpasso su altri veicoli.

A differenza di tanti altri sistemi delle rivali, poi, la Giulia non si fa problemi a sfilare sulla destra auto che rallentino troppo in corsia di sorpasso: la manovra è consentita dal codice della strada, ma altri costruttori preferiscono evitarla. Guarda qui sotto il video della prova su strada.

Motore 2,0 litri, 4 cilindri, turbo benzina Potenza 280 CV Coppia 400 Nm Cambio Automatico a 8 rapporti Trazione Integrale Q4 Velocità 240 km/h Accelerazione Da 0 a 100 km/h in 5,2 secondi Consumo dichiarato 4,9 l/100 km Dimensioni 4,64 x 1,86 x 1,44 m Posti 5 Bagagliaio 480 litri Prezzo da 69.500 euro

L'allestimento Intensa, come detto, è il top della gamma 2025 ed è proposto sulle seguenti motorizzazioni:

Turbo Diesel 160 CV RWD - 62.000 euro.

T urbo Diesel 210 CV AWD - 67.000 euro.

Turbo Benzina 280 CV AWD - 69.500 euro.

Per tutte sono di serie:

Sistemi ADAS e guida assistita di livello 2

Impianto audio Harman Kardon

Sospensioni elettroniche

Cambio automatico

Interni in pelle

Quale scegliere? La versione a benzina da 280 CV è quella che ''fa più sangue'', ma consumi, prezzo e superbollo possono far preferire la Diesel da 210 CV, che con una coppia più elevata (470 Nm) non è certo un ripiego.

Sono previsti finanziamenti con rate da 600 euro al mese per 48 mesi e nel caso della Diesel da 210 CV l'offerta prevede anticipo di 6.045 euro e rata finale residua 31.815 euro (TAN fisso 3,99%, TAEG 4,69%): scopri di più su Stellantis-financial-services.it.

Resta il dubbio che la Diesel da 160 CV sia però la soluzione ottimale: forte della trazione posteriore e del cambio comunque automatico. Mette sul piatto 160 CV e 450 Nm, per 220 km/h di velocità e 8,2 secondi nello ''zerocento'', meno peso e consumi più bassi. Io voto per lei.

Scopri di più su prezzi e dotazioni delle nuove Alfa Romeo Tonale, Stelvio, Giulia e Junior in Serie Speciale Intensa sul configuratore ufficiale della Casa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/03/2025