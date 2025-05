Svelata la nuova Jeep Cherokee 2026 Hybrid: le foto ufficiali

Dopo una pausa produttiva durata tre anni, Jeep conferma il ritorno della Cherokee con una nuova generazione prevista per il 2026. Il modello, descritto dalla casa madre come “completamente riprogettato”, segna un cambiamento significativo rispetto alla versione precedente.

La nuova Jeep Cherokee 2026 nel suo elemento naturale: lontano dall'asfalto

Il primo elemento che salta all’occhio è il nuovo design. La Jeep Cherokee 2026 abbandona le linee anticonformiste del modello precedente (foto sotto) per adottare un’estetica più robusta e aderente agli stilemi del marchio.

Il frontale appare più squadrato e deciso, in linea con il linguaggio stilistico dei SUV più recenti della gamma Jeep.

Oltre alle modifiche estetiche, Jeep conferma un’evoluzione tecnica importante. Il nuovo Cherokee sarà disponibile anche con motorizzazione ibrida, anche se al momento non è stato chiarito se si tratterà di un ibrido plug-in (PHEV)o convenzionale.

L’introduzione dell’elettrificazione risponde alla crescente domanda di veicoli a basse emissioni nel segmento SUV e allo stesso tempo scongiura le difficoltà di una scelta full electric che al momento il mercato non sta premiando.

Anche se la gamma completa non è ancora stata annunciata e la possibilità di un'offerta variegata rimane. Del resto innovazione e possibilità di scelta sembrano al centro dei piani della casa americana.

«La nuova Jeep Cherokee rappresenta il fulcro del nostro impegno nel portare ai clienti una gamma più ampia di prodotti, innovazioni, possibilità di scelta e dotazioni di serie rispetto al passato», dice Bob Broderdorf, CEO di Jeep.

Un composit che mostra gli scorci di Jeep Cherokee di generazioni diverse

Il lancio sul mercato è previsto per la fine del 2025. Prezzi, specifiche complete e ulteriori immagini saranno diffusi nei prossimi mesi, ma già è stato annunciato ufficialmente un posizionamento chiaro.

«La Cherokee offrirà un prezzo competitivo, pensato per il cuore del segmento più ampio del mercato, posizionandosi perfettamente tra la Jeep Compass e la Grand Cherokee (in via di restyling) per rafforzare la nostra gamma principale», continua Broderdorf.

Stanti così le cose, la forbice è relativamente facile da individuare, visto che l'attuale Compass si posiziona attorno ai 40.000 euro in versione mld-hybrid da 131 CV e a partre da 50.000 euro in versione plug-in.

La Grand Cherokee attuale parte da 93.000 euro nella sola versione 4xe plug-in hybrid. Rimane scoperta una fascia attorno ai 60.000 euro, ma si tratta di una fascia estremamente ampia e bisognerà attendere dati ufficiali per capire il reale posizionamento.

Una cosa, però, è certa: con la nuova Cherokee la Jeep strizzerà l'occhio a un pubblico esigente, orientato verso i SUV premium.

l frontale squadrato della nuova Jeep Cherokee 2026

Pubblicato da Emanuele Colombo, 29/05/2025