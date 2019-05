Autore:

Matteo Gallucci

GAMMA AL COMPLETO Dopo il recente restyling di Jeep Cherokee e l'introduzione dell'allestimeno S annunciato al Salone Ginevra 2019 mancava solo lei: la versione Trailhawk di Cherokee, la più orientata all'offroad. Un brand nel brand che dal 2014 accompagna i SUV di Jeep con Renegade, Grand Cherokee e Compass.

SPECIALISTICA La Jeep Cherokee Trailhawk 2019 ha una estetica, funzionale, ancora più aggressiva del modello standard. Infatti sfoggia paraurti dedicati e piastre sottoscocca con pneumatici off-road dedicati da 17 pollici. L'assetto è rialzato di 2 cm, per un'altezza da terra che arriva a 22 centimetri con angoli di attacco (29,9 gradi), di uscita ( 32,2 gradi) e di dosso ( 22,9 gradi) più generosi per avventurarsi fuori dall'asfalto senza problemi.

GRIP A 360° Oltre al sistema Selec-Terrain con 5 modalità di guida, compresa la più fuoristradistica Rock, la nuova Jeep Cherokee Trailhawk 2019 adotta il sistema Jeep Active drive Lock particolarmente efficacie sullo sterrato. Consiste nel bloccaggio del differenziale posteriore e consente di massimizzare la trazione sui fondi più difficili.



NUOVO MOTORE La Cherokee Trailhawk è la prima del suo listino con motorizzazione a benzina. Viene equipaggiata con il nuovo motore turbo benzina da 2.0 litri che eroga una potenza di 270 cv e 400 Nm in abbinamento con il cambio automatico a 9 rapporti. La dotazione di serie è ricca e comprende: sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise adattivo, infotainment Uconnect da 8.4 pollici con navigatore, integrazione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto, schermo 7" TFT a colori configurabile e sistema audio Premium con 9 altoparlanti e subwoofer.

ADAS COMPLETI Alla voce sicurezza attiva troviamo invece: Active Speed Limiter, Forward Collision Warning Plus con riconoscimento di pedoni, Advanced Brake Assist, Lane Departure Warning Plus, Blind Spot monitoring, rear cross-path detection, sistema Keyless Enter-N-Go, e sistema di assistenza al parcheggio Parallel & Perpendicular Park Assist.

OFF ROAD A BENZINA Per la versione più fuoristradistica di Cherokee non è prevista la motorizzazione turbodiesel 2.2 litri. Al suo posto debutta in Europa il nuovo motore 2.0 litri benzina, disponibile anche per tutta la gamma 4x4 (esclusa la Sport), che sarà l'unica opzione disponibile per la Jeep Cherokee Trailhawk.