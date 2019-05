Autore:

Dario Paolo Botta

PURO FUORISTRADA Jeep Wrangler si aggiudica il titolo di fuoristrada dell’anno, conquistando l’ambito premio messo in palio da 4X4 Magazine, rivista francese specializzata nell’off-road. Il punteggio finale che ha portato alla vittoria il fuoristrada del gruppo FCA è la sintesi delle caratteristiche di guida su strada come di quelle off-road. Alle spalle di Jeep Wrangler si sono classificate la compatta Suzuki Jimny e il “panzer” tedesco BMW X5.

NATA PER L’OFF-ROAD Arrivata lo scorso autunno sul mercato europeo, la nuova Jeep Wrangler 2019 resta il punto di riferimento del segmento all-terrain. I tecnici della casa americana hanno infatti introdotto una serie di migliorie e aggiornamenti tecnologici per garantire un’esperienza in fuoristrada ancora più intensa. Grazie ai sistemi Command-Trac e Rock-Trac, la nuova Wrangler non teme rivali, adattandosi senza problemi a qualsiasi tipo di fondo. Non è tutto, Jeep fornisce ai veri patiti del fuoristrada bloccaggio elettrico dei differenziali Tru-Lock, speciale rinforzo per sottoscocca e pneumatici Goodrich Mud Terrain da 32”. Il tutto si completa con la barra stabilizzatrice anteriore scollegabile elettronicamente. Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Wrangler è disponibile in Italia con due diversi propulsori: un 2,2 litri turbodiesel da 200 CV e un 2 litri trubobenzina sempre da 200 CV.

UNA STORIA DI SUCCESSO Wrangler non è l’unica fuoristrada della casa di Toledo ad essersi accaparrata l’ambito premio messo in palio dal magazine francese. In passato altri modelli del marchio Jeep si sono fregiate del titolo di “4X4 de l’Année”. Parliamo di modelli storici come: Jeep Cherokee XJ del 1986, Jeep Cherokee XJ (con motore benzina da 4.0 litri) del 1989, Jeep Grand Cherokee ZJ del 1994, Jeep Wrangler JK MY2008 e Jeep Renegade MY2015. Il titolo di fuoristrada dell’anno 2019 si aggiunge ad altri riconoscimenti messi in bacheca dalla Wrangler. Uno di questi è il titolo di “Legend Car 2019”, assegnato dal portale polacco Moto.pl.