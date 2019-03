Autore:

Emanuele Colombo

ECCO LA JEEP IBRIDA Attesissima, ecco finalmente la Jeep Wrangler PHEV plug-in hybrid catturata in foto, durante i test ad Auburn Hills, USA. La casa non ha ancora rivelato dettagli sulla struttura del powertrain e in particolare non si conosce quale sia il motore termico utilizzato come base di partenza per l'elettrificazione.

UN IBRIDO GROSSO Secondo alcune voci un candidato potrebbe essere il V6 da 3,6 litri di derivazione Chrysler Pacifica Hybrid. Va detto però che una simile scelta renderebbe la Jeep ibrida poco appetibile per il mercato europeo e italiano in particolare: staremo a vedere.

ELETTRICA FINO A 40 KM/H Per quello che si vede dalle foto, nascosta dalla camuffatura dovrebbe esserci la presa di ricarica posizionata sul fianco dell'auto, lato guida. Il fotografo che ha ripreso queste immagini asserisce che, in un inseguimento di una manciata di chilometri, la Jeep Wrangler ibrida riusciva a viaggiare in modalità completamente elettrica fino a circa 40 km/h prima che il motore termico si mettesse in moto.

ANCHE ELETTRICA PURA Secondo il piano industriale pubblicato lo scorso anno, nell'attuale quinquennio FCA conta di lanciare quattro modelli in versione 100% elettrica e la Wrangler – opportunamente modificata – potrebbe essere tra queste. Magari affiancata da apposite versioni delle Compass e Renegade PHEV già viste a Ginevra. La Jeep Wrangler PHEV potrebbe debuttare entro la fine del 2019, presumibilmente al salone di Los Angeles.