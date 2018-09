Autore:

Marco Rocca

DOPO 5 ANNI A distanza di 5 anni dal suo debutto Jeep Cherokee si rinnova. Non un cambiamento radicale, sia chiaro, ma un profondo facelit che fa del Model Year 2019 un modello al passo con la concorrenza quanto a dotazioni, assistenti alla guida e motori. Ma andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio che cosa è cambiato.

NUOVO LOOK Cambia in primo luogo il frontale, con fari e calandra che avvicinano il look alle altre auto della gamma Jeep, rafforzando il family feeling. Lo stile è più convenzionale, va detto: più rassicurante, ma anche più elegante e proporzionato. Allo stesso modo, il posteriore ora propone un look più contemporaneo grazie ai fanali a Led dal nuovo disegno.

NUOVO ARREDO Il lavoro dei designer ha interessato anche l'abitacolo. La consolle centrale è stata ridisegnata e ora prevede uno spazio per riporre lo smartphone e altri dispositivi accanto alla porta USB integrata. Ci sono anche nuove finiture in nero lucido ed è stata rimossa la leva del freno a mano in funzione di quello elettrico e pulsante. Migliorata anche la capacità del baule che aumentata di 70 litri per arrivare a quota 570 litri (sino alla copertura del tetto). A sedili reclinati diventano 1.555 litri offrendo ulteriore spazio.

UCONNECT Restando in abitacolo si scopre anche il sistema Uconnect di ultima generazione, la quarta. Oltre a un processore più potente e performante con migliorata capacità di risposta, con il nuovo sistema si ha la possibilità di comandare il climatizzatore, l'impianto audio e molto altro direttamente dal grande display. Senza dimenticare la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

NUOVI ADAS Il restyling 2019 è stato anche l'occasione per introdurre tutta una serie di nuovi aiuti alla guida. L'elenco dei dispositivi montati di serie fin dal primo allestimento si allunga a cominciare dalla frenata automatica d’emergenza con il riconoscimento dei pedoni, il mantenimento della corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco, senza dimenticare telecamera posteriore e Active Speed Limiter. Sugli allestimenti più ricchi ci sono anche il Park Assist totalmente automatico e l'Adaptive Cruise Control Plus con funzione Stop&Go.

NUOVI MOTORI La nuova Cherokee debutta sul nostro mercato con il nuovo turbodiesel MultiJet II da 2.2 litri declinato in due livelli di potenza 150 e 195 cavalli. Il primo con 350 Nm di coppia massima è abbinabile al cambio manuale a 6 marce a alla configurazione 4×2. Quello da 195 cv, con una coppia poderosa di 450 Nm, ha la trasmissione automatica a 9 rapporti, e configurazione 4×2 o 4×4 con bloccaggio del differenziale posteriore. Lato benzina arriverà a brevissimo il nuovo motore turbo da 2.0 litri da 270 cavalli.

COLORI E CERCHI A catalogo ci ora ci sono cinque nuove opzioni di cerchi, inclusa una versione da 19" in alluminio lucido per i modelli Overland. Dieci sono i colori disponibili per la carrozzeria: Bright White, Diamond Black, Velvet Red, Billet Silver, Granite Crystal, Light Brownstone, Firecracker Red e Hydro Blue (questi ultimi due esclusivi della versione Trailhawk) oltre alle due inedite tonalità Olive Green e Pearl White.

QUANDO LA VEDREMO La nuova Cherokee arriverà negli showroom Jeep italiani da metà settembre con le versioni Longitude, Business Limited ed Overland. Il prossimo anno sarà la volta dell'inarrestabile versione Trailhawk che completerà la gamma. Il prezzo? A partire da 43.000 euro, inferiore cioè a quello del modello uscente, ma con più contenuti in termini di sicurezza e comfort.