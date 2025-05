Stellantis e Amazon: il progetto SmartCockpit ai titoli di coda?

Stellantis e Amazon stanno per concludere in anticipo il progetto SmartCockpit, ma annunciano nuove collaborazioni future. Ecco cosa sappiamo

Nel 2022 Stellantis (qui la nomina del nuovo CEO Stellantis) e Amazon avevano annunciato una collaborazione strategica volta all’integrazione del sistema ''SmartCockpit'' nei veicoli del gruppo automobilistico. L’obiettivo era dotare le vetture di un pacchetto infotainment basato sulla tecnologia di Amazon, includendo l'assistente vocale Alexa, una piattaforma e-commerce integrata e la compatibilità con i dispositivi smart per la casa.

Stellantis e Amazon: la partnership per il progetto SmartCockpit sarebbe al termine

Tuttavia, sembra che la collaborazione sia arrivata quasi al termine, ma facciamo ordine.

Secondo i piani iniziali, i primi modelli dotati di SmartCockpit sarebbero dovuti arrivare tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Il sistema avrebbe previsto:

Accesso ad Amazon Music e altri servizi tramite il veicolo

Controllo da remoto di dispositivi smart domestici

Archiviazione dati su Amazon Web Services

Pagamento a consumo del software da parte di Stellantis

Stellantis e Amazon: nuove strategie all’orizzonte?

Ma, a tre anni dall’annuncio, il progetto è stato ufficialmente dichiarato “in fase di esaurimento”. A riportarlo è un’inchiesta di Reuters (leggi l’inchiesta di Reuters), che non ha fornito spiegazioni precise sulla causa della cessazione. Le due aziende, in una nota congiunta, hanno affermato che la conclusione dell’iniziativa consentirà di concentrare le risorse su soluzioni più coerenti con le rispettive strategie evolutive.

Stellantis e Amazon: infotainment basato sulla tecnologia del colosso di e-commerce

Nonostante la fine del progetto SmartCockpit, Stellantis e Amazon manterranno attive altre forme di collaborazione. Amazon Web Services continuerà a essere utilizzato per la gestione dei dati, mentre Alexa resterà operativa su alcuni modelli già in commercio.

Potrebbe arrivare Android

Secondo fonti vicine all’azienda, Stellantis starebbe valutando la possibilità di convertire SmartCockpit in un sistema operativo basato su Android. L’obiettivo sarebbe mantenere una piattaforma infotainment avanzata, pur modificando la tecnologia di base.

Stellantis e Amazon: l'azienda automotive potrebbe passare a un sistema basato su Android

Stellantis e Amazon: una collaborazione ambiziosa

L’annuncio iniziale della partnership, avvenuto nel contesto del CES 2022, era stato accompagnato da dichiarazioni ambiziose. L’allora CEO Carlos Tavares (qui le dimissioni di Carlos Tavares da Stellantis) descrisse l’integrazione tra automotive e servizi digitali come un passo per rendere le vetture ''il luogo più desiderato e accattivante in cui stare''. La realtà, tuttavia, ha preso una direzione diversa, segnando la conclusione anticipata di una delle collaborazioni più attese nel settore della mobilità connessa. Voi cosa ne pensate di questa scelta? Meglio Amazon o Android a bordo dei modelli Stellantis? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 29/05/2025