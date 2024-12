Piano Italia by Stellantis, vera vincitrice è nuova Lancia Gamma?

Quanta carne al fuoco, dopo il tanto atteso incontro tra il Gruppo Stellantis e il Governo. Tanti posti, tante date, tante auto in griglia di partenza (sulla carta). Il Piano Italia presentato da Stellantis martedì 17 dicembre al Mimit è stato illustrato con dovizia di particolari dalla pressoché totalità delle testate nazionali, a noi non resta quindi che spostare la vostra attenzione su un capitolo forse passato un po' in sordina, sotto un mare di altre informazioni. È il capitolato che riguarda il marchio Lancia. E più nello specifico, riguarda nuova Lancia Gamma. Perché c'è una novità, nel caso vi fosse sfuggita.

Stellantis, il Piano Italia in una infografica

LA PAROLA MAGICA I più smaliziati, dalla notizia, non saranno rimasti sorpresi. Sta di fatto che ora arriva l'ufficialità. La notizia non è che nuova Lancia Gamma verrà costruita a Melfi. La notizia non riguarda nemmeno la data: sapevamo già che nuova Gamma esordirà nel corso del 2026. La notizia, invece, è che nuova Lancia Gamma si esprimerà sia in formato 100% elettrica, sia anche in edizione ibrida. È una notizia perché Lancia, era l'anno 2021, dichiarò che dal 2026 non avrebbe mai più prodotto nuove auto a propulsione termica: soltanto elettriche. Chi non cambia mai idea, non cambierà mai niente (cit.).

IL CORAGGIO DI CAMBIARE A confermare quanto detto in sede istituzionale da Jean-Philippe Imparato, COO Stellantis per l’Enlarged Europe, a stretto giro di posta è anche il CEO Lancia stesso Luca Napolitano, in una tavola rotonda con la stampa. ''Non c'è niente di male a cambiare idea'', afferma Napolitano, che da giugno 2024 ricopre in Stellantis anche la carica di responsabile commerciale globale. ''Siamo tenaci, ma non siamo testardi. Lancia ha la fortuna di poter sfruttare una piattaforma multienergia come la STLA Medium, e alla luce del contesto odierno, aggiornare la nostra strategia era opportuno''.

Luca Napolitano conferma: ''Nuova Lancia Gamma sarà anche ibrida''

CON O SENZA TAVARES Già, nel 2021 le proiezioni sull'elettrico erano ben più ottimistiche: ancora a fine 2024, invece, in Italia l'elettrico è inchiodato a un misero 4% di share. Affiancare una variante ibrida alla versione elettrica consentirà di triplicare i volumi di produzione: nuova Gamma Hybrid una formula che piace sia al mercato, sia all'ecosistema Melfi. Per caso, nuova Gamma Hybrid una decisione maturata nel ''dopo Tavares''? Napolitano smentisce: ''Scelta deliberata già da prima che Tavares lasciasse il Gruppo''. Quindi, quale ibrido per la nuova ammiraglia Lancia? Nota bene: in copertina è Lancia Pu+Ra HPE, concept del 2023. Ma dalla quale il nuovo corso Lancia, nuova Gamma inclusa, prende ispirazione.

STLA Medium, le fondamenta (anche) di nuova Lancia Gamma

3008 DOCET Tutto lascia intendere che le motorizzazioni ibride di nuova Lancia Gamma Hybrid rispecchieranno - al netto di possibili adattamenti - le caratteristiche tecniche di quelle già in uso da parte di Peugeot 3008 Hybrid e nuova Opel Grandland Hybrid (e presto, anche da nuova Citroen C5 Aircross Hybrid), SUV con i quali il secondo modello del ''Rinascimento'' Lancia, non un SUV ma una fastback, condividerà il progetto meccanico di base, cioè il pianale STLA Medium (vedi foto sopra). In caso di ibrido leggero, un motore 3 cilindri 1,2 litri turbo benzina da 136 CV condito di tecnologia mild hybrid 48 volt (ma con proprietà quasi da full hybrid) e collegato all'asse anteriore da cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. In caso di variante ibrida plug-in, uno schema composto da un 4 cilindri 1,6 litri turbo, un motore elettrico di trazione e un cambio doppia frizione a 7 marce, per una potenza complessiva di 194 CV e un'autonomia in EV di 80-90 km. Pronostichiamo l'adozione di ambedue le formule di ibrido: ricaricabile alla spina e auto-ricaricabile.

Nuova Lancia Ypsilon: secondo Lancia, l'accoglienza è buona

IL CASO YPSILON Se il futuro a medio termine è Lancia Gamma, se il futuro a più lunga scadenza è nuova Lancia Delta (''il 2028 o il 2029'', dice Napolitano''), il presente e il futuro a breve termine è nuova Lancia Ypsilon. Cioè un'auto molto diversa dalla sua omonima antenata (per stile, dimensioni e, soprattutto, prezzi) e dei cui primi risultati di vendita il management si professa comunque soddisfatto. ''Quella di perdere una fetta di clienti - spiega Napolitano - era una situazione che ci aspettavamo. Allo stesso tempo, registriamo numerosi nuovi clienti di conquista, molti dei quali di provenienza Volkswagen, Mini e Audi, oltre che ex clienti di Toyota Yaris, come tradizione''. Ypsilon di precedente generazione vendeva circa 3.000 unità al mese, nuova Ypsilon a novembre 2024 si ferma a 800 unità: ''L'obiettivo è quello di tornare ai valori di prima. Servirà tempo - ammette il CEO Lancia -, sarà un processo lungo ma alla fine qualità e rigore pagheranno''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 18/12/2024