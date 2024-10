Nuova Lancia Gamma a Melfi dal 2026, ora è ufficiale. Prima foto

Dalle intenzioni alle dichiarazioni, con sigillo di ufficialità. Nuova Lancia Gamma sarà prodotta nello stabilimento italiano di Melfi, segnando il ritorno del marchio in questo impianto dove la seconda generazione della Ypsilon è stata prodotta tra il 1995 e il 2003. A confermare la notizia è il CEO Lancia Luca Napolitano. Ad accompagnare la notizia, invece, è una foto teaser del modello: si intravede il portellone posteriore, con lettering Gamma in corsivo e originale barra a LED verticale. Ne aspettiamo altre.

Nuova Lancia Gamma, primi indizi

TORNA A CASA LANCIA Riconosciuto come ''uno degli impianti d'eccellenza del Gruppo'' e oggi ''casa'' di Jeep Compass e Jeep Renegade, Melfi è stata scelta ''per la sua elevata qualità produttiva e per il ruolo strategico che ricopre all'interno della transizione verso la mobilità elettrica'', si legge nel comunicato di Stellantis. A differenza di nuova Lancia Ypsilon, prodotta in Spagna nel sito di Saragozza (ex PSA), Lancia Gamma di nuova generazione sarà dunque costruita in patria, su piattaforma multi-energy STLA Medium, la stessa già impiegata dal Gruppo per nuova Peugeot 3008, nuova Opel Grandland e - presto - nuova Citroen C5 Aircross.

Lancia torna a Melfi dopo oltre 20 anni

TOP DI GAMMA ''Nuova Gamma rappresenta una pietra miliare nel nostro percorso verso il futuro'', sostiene Luca Napolitano. ''Incarna l’impegno del nostro marchio verso la sostenibilità e le alte prestazioni, celebrando l’eleganza inconfondibile che ha definito Lancia per decenni. Producendola nello storico stabilimento di Melfi, rafforziamo il nostro legame con la ricca eredità automobilistica italiana. Gamma dimostrerà il meglio di ciò che Lancia rappresenta: innovazione, stile e una costante ricerca dell’eccellenza''.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 25/10/2024