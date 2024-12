DS 8: le foto sfuggono online prima del debutto. Anticipazioni

Solo poche settimane fa, DS Automobiles aveva rilasciato le prime immagini e le prime anticipazioni ufficiali sulla nuova DS 8, che ora si svela in maniera più completa (anche se in bassa risoluzione) in un nuovo set di foto sfuggite online e proposte su Instagram dalle pagine Cochespias e Protohunter. Che cosa ci mostrano di nuovo?

Della carrozzeria spicca la verniciatura a contrasto del cofano anteriore, che dà importanza e nobiltà a tutta l'auto in nuance con tetto, specchi, calandra e sottoporta. L'effetto è quello delle auto di lusso d'altri tempi: lusso vero, non semplicemente ''premium''. Con DS N°8 la casa francese è destinata a fare un deciso salto di qualità e pure quello che gli inglesi chiamerebbero ''statement'', una presa di posizione che la colloca su un gradino decisamente alto e decisamente più alto di prima. La griglia anteriore è chiusa, come si addice a un'auto elettrica, e ha il fondo illuminato. I sottili fari DS Pixel Vision, abbinati a luci diurne taglienti che si estendono verso il paraurti, richiamano la forma delle luci posteriori, con l'unica controindicazione di ricordare le luci diurne ad artiglio che sono caratteristiche di Peugeot: vedremo presto se dal vivo trasmettono la stessa sensazione. Altro elemento distintivo sono i montanti C fortemente inclinati (come su certe Rolls Royce) e visivamente staccati dalla linea di cintura: qui i designer francesi sono stati lasciati liberi di osare e la DS N°8 ha l'indiscutibile pregio di non assomigliare davvero a nessuna auto già in circolazione. Piaccia o no, con le sue forme più da limousine che da SUV/crossover, la nuova ammiraglia parigina (DS 9 scansati!) ha una personalità unica, estremamente spiccata e verrebbe da dire incontenibile.

DS N°8, il frontale

Dalle foto su Instagram si vede un interno alternativo rispetto a quello mostrato ufficialmente, con il medesimo design ma diversi colori e materiali per la selleria, anche se la scarsa nitidezza delle immagini non permette di apprezzare appieno i dettagli e l'effetto d'insieme. L'estetica punta su eleganza, raffinatezza e opulenza, in linea con il posizionamento di alta gamma di DS Automobiles all'interno del portafoglio Stellantis, ma mette in secondo piano la sportività. Altri elementi chiave degli interni includono un quadro strumenti digitale posizionato dietro a un prezioso volante a quattro razze dall'originale disposizione a X, e un display per l'infotainment straordinariamente ampio, con un sapiente gioco di luci sul fondo della plancia che lo fanno apparire sospeso. La console centrale ''flottante'' ha un design modernissimo, con pannelli di controllo sensibili al tocco dal look strepitoso (ma bisognerà vedere se sono comodi da usare). Completano la dotazione uno Head-Up Display che proietta le immagini direttamente sul parabrezza (nella foto qui sotto si nota l'apertura nella plancia necessaria per il proiettore) e un sistema Electra 3D di Focal per un audio all'altezza delle ambizioni dell'auto.

DS N°8, comandi e strumentazione

È stato ufficialmente confermato che la DS N°8 sarà disponibile esclusivamente con una motorizzazione completamente elettrica, offrendo un'autonomia massima di 750 km. Il nuovo modello condivide la sua piattaforma STLA Medium con la Peugeot 3008/5008, Opel Grandland e la prossima Citroen C5 Aircross, che sono disponibili anche in versioni mild-hybrid e plug-in hybrid, ma anche a fronte dell'attuale situazione che vede il Green Deal sotto attacco, è presto per pensare a una retromarcia che riporti almeno un po' di benzina sotto al cofano della DS N°8. All'inizio di questo mese, DS aveva dichiarato che il debutto della N°8 sarebbe avvenuto entro ''un paio di settimane'': vista la fuga di notizie che ha interessato le immagini, potrebbero volerci solo poche ore.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/12/2024