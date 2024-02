Nuova DS 8: sarà un SUV sportivo a batterie il modello di punta dei francesi. Le foto

La maison francese DS, che gravita nella mega galassia Stellantis, ha messo in agenda l’arrivo della nuova DS 8, ovvero quella che sarà la sua ammiraglia elettrica. Si tratta di un SUV/coupé di generose dimensioni, che potrebbe debuttare nel 2025 e le foto che vedete sono le prime di uno dei prototipi pizzicato durante i collaudi invernali nel nord della Svezia. Dopo il successo del SUV DS 7 Crossback, il primo modello DS di nuova generazione non basato su modelli Citroën come avveniva in precedenza, i lanci si sono moltiplicati nella divisione premium del gruppo Stellantis. Nel 2018 è uscito un SUV più compatto, la DS 3 Crossback, fratello minore della DS 7 Crossback. Poi una berlina nel 2020, la berlina DS 9, e infine un crossover di medie dimensioni nel 2021, la DS 4.

Nuova DS 8: l'ammiraglia francese sarà un SUV/coupé elettricoPUNTA DRITTO AL SEGMENTO PREMIUM La gamma DS è ora costruita attorno a questi quattro modelli e quindi, finalmente, possiamo parlare di un marchio a sé stante, con un posizionamento premium di ''raffinatezza alla francese'', che cerca di sfidare i produttori tedeschi in questa categoria, in particolare Audi, BMW e Mercedes. Oggi DS sembra avere trovato la giusta chiave di lettura per continuare lo sviluppo, ma soprattutto per intensificare il suo posizionamento su due fronti: quello dei veicoli elettrici e quello di modelli dei segmenti superiori. Di fatto, questo è il compito che dovrà assolvere il prossimo grande SUV francese. Programmato per non prima di due anni; tuttavia, il suo arrivo comincia a prendere forma, e questi scatti “rubati” ci danno una prima impressione delle dimensioni e della forma generale dello sport utility a batterie. DS 8 si baserà in gran parte sullo studio Aero Sport Lounge, presentato nel 2020 e sarà costruito sulla nuova piattaforma STLA M del gruppo Stellantis e ne condividerà quindi le basi con le future Opel Manta e Lancia Gamma, per le quali costituirà l'alternativa chic e raffinata in variante a ruote alte.

Nuova DS 8: look sportivo e potenze fino a quasi 400 CV per 700 km di autonomiaAUTONOMIA DI TUTTO RISPETTO DS 8 potrà contare su una batteria da 98 kWh che garantirà un'autonomia di ben 700 chilometri. Come la cugina Peugeot e-3008, il SUV DS potrebbe essere equipaggiato con un motore elettrico da 230 CV, seguito successivamente da una variante a quattro ruote motrici da 388 CV. E come il cugino di Peugeot, la versione entry-level dovrebbe montare una batteria più piccola, da 86 kWh, per renderlo più conveniente. Ultima notizia: la nuova DS 8 offrirà fino a sette posti e sarà assemblata in Italia, nello stabilimento Stellantis di Melfi. I test proseguono e la strada da fare è ancora lunga, non resta che attendere news dalla Francia.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 12/02/2024