DS 9 2023: cresce la famiglia e diventa ancora più esclusiva. Ecco tutte le novità

L’ammiraglia francese DS 9 si aggiorna per questo 2023 e porta in dote contenuti tecnologici, di comfort e infotainment più moderni a sottolineare la filosofia premium di questa grande e lussuosa berlina francese.

DS 9 2023: tante novità per l'ammiraglia francese plug-in hybrid

Innanzitutto, la famiglia cresce con l’aggiunta di un terzo livello di allestimento, Opéra, che si affianca a Performance Line+ e Rivoli+. Questa offerta propone molteplici novità come le sospensioni attive controllate da una telecamera per “vedere” la strada e adattarsi alle imperfezioni. Nell’allestimento è presente anche l'Extended Safety Pack con guida semi autonoma di livello 2, il DS Drive Attention Monitoring e il DS Night Vision. In aggiunta sono previsti l’Hi-Fi Focal Electra, il DS Lounge Pack per i passeggeri posteriori, con bracciolo centrale multifunzione, il pulsante per spostare il sedile del passeggero anteriore in avanti, il climatizzatore automatico bi-zona, i sedili posteriori riscaldabili, massaggianti e ventilati, nonché il tetto apribile, il cofano bagagli elettrico, il parabrezza riscaldato e l'allarme antifurto. Questa nuova versione Opéra prevede interni in pelle Nappa in tre diverse sfumature con finiture in Alcantara.

DS 9 2023: anche con il nuovo allestimento lussuoso Opéra

L’allestimento Esprit de Voyage completa in ottica super esclusiva la gamma DS 9. Come per le case di alta moda e in linea con la sua filosofia, DS mette in mostra una raffinatezza unica caratterizzata da interni esclusivi in tonalità chiara. Sfumature brillanti completano gli interni con sedili rivestiti interamente in pelle Nappa grigio perla. Lo stesso pregiato materiale, abbinato all’Alcantara, ricopre quasi tutto il resto dell’abitacolo. La plancia, i pannelli porta e altri elementi sono impreziositi da una particolare lavorazione goffrata che replica gli inserti guilloché degli orologiai parigini per i loro esclusivi segnatempo. Esternamente, la versione E-Tense 250 è riconoscibile grazie ai nuovi cerchi da 19'' Chambord con finiture opache, mentre il modello E-Tense 4x4 360 mantiene i cerchi da 20'' Munich, equipaggiati con pneumatici Michelin Pilot Sport 4S.

DS 9 2023: la plancia elegante e digitale dell'ammiraglia francese

La DS 9 introduce il nuovo sistema multimediale DS Iris, che presenta un'interfaccia rinnovata, completamente configurabile e personalizzata. Il dispositivo è più reattivo e fluido del precedente oltre ad avvalersi del riconoscimento vocale naturale. Il touchscreen da 12'' visualizza un menu composto da widget per accedere a tutte le funzioni con un unico movimento, dalla navigazione in 3D, alla climatizzazione, all’audio, a tutti i dati di viaggio, fino alla visuale di parcheggio a 360°. Ovviamente non manca la connettività al web, con l’app MyDS, per la gestione da remoto dell’auto, oltre a Apple CarPlay e Android Auto Wi-Fi.

DS 9 2023: il nuovo touchscreen dell'infotainment DS Iris

L’ammiraglia di casa DS è disponibile solo con motorizzazioni plug-in hybrid e con potenza da 250 a 360 cavalli. Al top della gamma, c’è la E-Tense 4x4 360, con un motore 4 cilindri benzina da 200 cavalli e due motori elettrici, uno da 110 CV (integrato nel cambio anteriore) e l'altro da 113 CV (collegato all'asse posteriore), con una trasmissione a quattro ruote motrici. La batteria da 15,6 kWh assicura una percorrenza in elettrico di 62 km nel ciclo combinato WLTP per un consumo medio (WLTP) di 1,5 litri/100 km. Lo 0-100 km/h è coperto in 5,6 secondi e la velocità massima è limitata elettronicamente a 250 km/h, con la possibilità di raggiungere i 140 km/h in modalità BEV. La DS 9 E-Tense 250 è dotata di un motore PureTech a 4 cilindri da 200 cavalli, abbinato a un motore elettrico 110 cavalli. La batteria da 15,6 kWh assicura una percorrenza fino a 75 km nel ciclo combinato WLTP, per un consumo medio (WLTP) dichiarato di 1,0 litri/100 km. Infine, il caricabatterie di bordo da 7,4 kW consente una ricarica da 0 a 100% in poco più di due ore e venti minuti.

DS 9 2023: motore PHEV e potenza di 250 e 360 CV anche 4x4

In Italia DS 9 Opéra è ordinabile con un listino che parte da 75.900 euro nella versione plug-in hybrid E-Tense 250 e 87.250 euro per la versione E-Tense 4x4 360. DS 9 Esprit de Voyage, invece, è offerta al prezzo di 76.250 euro per la variante PHEV E-Tense 250 e 87.600 euro per la versione E-Tense 4x4 360.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 16/06/2023